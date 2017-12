Potenziato il servizio di Guardia medica fino a Capodanno per contrastare il picco influenzale

Il servizio di Guardia medica sarà potenziato per l’intera giornata di oggi, di domani, domenica 31 dicembre, e lunedì primo gennaio. Il provvedimento predisposto da Asl Toscana Centro riguarda tutte le postazioni dove si è registrato un maggior incremento di richieste. L’obiettivo è quello di ridurre gli accessi nei pronto soccorso degli ospedali, come quello di Prato preso d’assalto nei giorni passati.

La decisione è stata assunta dall’Azienda Sanitaria a seguito dell’incremento del numero di richieste al servizio di continuità assistenziale (Guardia medica) registrato negli ultimi dieci giorni per patologie collegate al picco influenzale. Gli accessi, infatti, sono raddoppiati rispetto alle prime due settimane di dicembre.

Il 3% degli accessi rilevati si riferisce a pazienti con patologie croniche ed ha comportato la richiesta di ricovero in ospedale. La percentuale sale al 6% per pazienti non cronici.