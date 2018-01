Addio ad Adelimo Brachi, ultimo gestore dello storico locale “Maddalena” di Schignano

Si è spento in soli venti giorni dopo la terribile scoperta di un tumore al cervello. Se ne è andato questa mattina 15 gennaio alle 10 all’età di 76 anni Adelimo Brachi, gestore insieme al fratello Lando e alla madre Maddalena dello storico locale di Schignano che ha sempre portato il nome della propria fondatrice, Maddalena Goti. Aperto fino al 2005, il locale nasce nel 1958 nel piccolo borgo della Val di Bisenzio su iniziativa di Maddalena, che nel giro di pochi anni sarebbe stata conosciuta dai numerosi avventori del locale per il suo carattere genuino e la simpatia irriverente e chiassosa tipicamente toscana. Alimentari di giorno e balera alla sera, il Maddalena disponeva anche di alcune camere per il pernottamento al piano superiore, con una formula capace di incontrare i gusti di tanti pratesi e valbisentini. Il locale è anche famoso per aver ospitato, nel corso delle serate di musica dal vivo, artisti destinati a diventare icone della musica italiana, come Massimo Ranieri, Adriano Celentano e Gianni Morandi, che cantavano per i presenti. Il locale è rimasto in attività fino ai primi anni 2000, quando la morte di Lando Brachi, dopo quella della storica proprietaria Maddalena nel 1982, ha lasciato Adelimo solo nella gestione del locale, divenuto poi un ristorante di pesce sotto una nuova gestione. Adelimo viene ricordato da tutti coloro che lo hanno conosciuto come un oste speciale, “un personaggio” della migliore tradizione toscana che aveva ereditato dalla madre il carattere incline all’ironia, talvolta pungente. Adelimo Brachi è esposto alle cappelle della Misericordia di Prato di via Convenevole. Le esequie si terranno mercoledì 17 gennaio alle 14,30 presso la chiesa di Schignano. Il servizio funebre è a cura della Misericordia di Prato.