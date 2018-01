Grave emergenza sangue in tutta Italia. La Fratres invita alla donazione

C’è una grave emergenza sangue in Toscana e in molte regioni italiane. Tra queste anche la Lombardia e il Piemonte, solitamente in eccedenza e per questo sempre disponibili a compensare i bisogni di altre regioni.

L’appello alla donazione in tutta Italia arriva dal Centro nazionale sangue che auspica «una pronta ripresa della raccolta anche grazie al prezioso contributo attivo e tempestivo delle associazioni dei donatori».

Il Gruppo Donatori della Fratres di Prato fa suo questo invito e organizza una giornata di raccolta per questa domenica, 21 gennaio, presso la propria sede provinciale. L’appuntamento è dalle 7 alle 11 in via Galcianese, all’interno del complesso della Misericordia di Prato.

I bisogni di approvvigionamento riguardano tutti i gruppi sanguigni. In particolare c’è urgente bisogno di A positivo, B negativo e 0, sia positivo che negativo.

Non occorrono prenotazioni (anche se consigliate), basta presentarsi, pesare più di 50 chili ed essere in buona salute. Dai 18 fino ai 70 anni tutti possono donare. Per informazioni: 0574-609730; www.fratres.prato.it e info@fratres.prato.it.