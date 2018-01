Il nuovo questore Alessio Cesareo si presenta: “Forte proiezione in strada della polizia e ascolto di tutti i cittadini” VIDEO

Ha preso servizio oggi Alessio Cesareo, il nuovo questore di Prato, che succede a Paolo Rossi, promosso e trasferito a a capo della Questura di Pisa. Cesareo, 56 anni, aquilano, è stato fino a pochi giorni fa dirigente del Compartimento di Polizia stradale delle Marche.

Cesareo è laureato in Giurisprudenza ed è entrato in Polizia nel 1982. Numerosi gli incarichi ricoperti nella sua lunga carriera: fra tutti, la direzione della Sala operativa interforze istituita all’Aquila in occasione del vertice internazionale del G8. Durante il terremoto che il 6 aprile 2009 devastò il capoluogo abruzzese, Cesareo venne incaricato delle operazioni di trasferimento delle 293 vittime estratte dalle macerie, e diresse le complesse operazioni di riconoscimento e identificazione dei corpi. Già dirigente della Ottava Zona di Polizia di Frontiera per le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, è stato insignito della Medaglia d’argento al valor civile per le lesioni riportate in servizio il 16 luglio 2001 nell’esplosione di un pacco bomba recapitato al Commissariato di Polizia di Avezzano.

Cesareo ha subito iniziato le visite istituzionali e nel pomeriggio di oggi ha incontrato in Comune il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il comandante della polizia municipale Andrea Pasquinelli, che gli hanno rappresentato le caratteristiche della città e le principali richieste in fatto di sicurezza da parte dei cittadini. Per quanto riguarda scippi e furti, per le quali Prato, secondo i dati del Viminale, si colloca tra le prime province in Italia, Cesareo punterà su prevenzione e controllo del territorio: “Non vedo emergenze ma non trascureremo nessun aspetto; parlando con il procuratore e con il sindaco è emersa l’importanza che la sicurezza sia percepita come un bene comune dalla collettività. Ci interessa anche la percezione del senso di sicurezza e vogliamo puntare su una forte presenza in strada e sull’ascolto di tutte le persone”.

Di seguito l’intervista al nuovo questore