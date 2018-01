Pd: nasce Left Wing Toscana, la guida Lorenzo Rocchi

E’ nata Left Wing Toscana, ramificazione regionale del progetto di Matteo Orfini e Francesco Cundari (fondatori della rivista omonima nel 2003), che raccoglie i sostenitori dell’attuale presidente del Pd. “Il gruppo – si legge in una nota – si propone di strutturare una componente interna al Pd e alla sua maggioranza, caratterizzata dall’approfondimento culturale e programmatico”. Nell’immediato, Left Wing Toscana lancia due appelli: il primo è a che i candidati per i collegi delle prossime elezioni politiche “siano scelti dai territori”, afferma Lorenzo Rocchi, capogruppo Pd al Comune di Prato e neo-coordinatore di Left Wing Toscana, che invita a non “utilizzare il nostro territorio per riequilibrare logiche di corrente o di coalizione”. Il secondo appello ha a che fare con le prossime elezioni amministrative: “Pur sostenendo convintamente il segretario Parrini – sostiene Rocchi – e sentendoci saldamente nella maggioranza che guida il Pd toscano, crediamo sia necessario convocare un coordinamento politico che discuta, con il necessario anticipo, come affrontare tutti gli appuntamenti elettorali previsti per i prossimi anni, fino alle regionali”.