I commercialisti ai candidati pratesi: “Rivendicate la tutela della sezione fallimentare del Tribunale di Prato”

«Considerate tra le priorità della vostra attività politica il mantenimento della sezione fallimentare presso il Tribunale di Prato». E’ netto e chiaro il messaggio che i Commercialisti di Prato inviano ai candidati del territorio alle prossime elezioni politiche.

L’ipotesi accorpamento della sezione pratese con quella di Lucca sembra al momento scongiurata, ma l’attenzione resta comunque sempre alta. Se sui decreti è stato fatto un passo indietro, è ferma la volontà di riformare la normativa fallimentare, come fermi sono i criteri fissati nella legge delega.

«Chiediamo al governo e a tutte le forze politiche della città di mettere all’ordine del giorno delle proprie agende l’impegno a difendere il mantenimento della sezione fallimentare del nostro Tribunale – spiega Filippo Ravone, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato -. Prato, terza città del centro Italia per numero di abitanti, ha una realtà economica e sociale rilevante; le peculiarità del distretto pratese caratterizzato da un alto numero di piccole e medie imprese ne fanno il principale polo manifatturiero della Toscana. Per non parlare dell’elevatissima incidenza del rapporto tra numero di partite Iva e abitanti. Vogliamo promuovere insieme agli Avvocati un patto per Prato con gli schieramenti politici, tutti insieme dobbiamo lavorare e collaborare per difendere i pilastri fondamentali della nostra giustizia. Più che un nostro diritto riteniamo che questo costituisca un nostro dovere di cittadini pratesi qualificati in materia. Questa opinione è ovviamente condivisa con gli Avvocati, che prima ancora di noi hanno nel Tribunale la loro “casa”».

L’appello parte da una mozione promossa all’unanimità da tutti i Commercialisti in occasione dell’ultima assemblea del 9 febbraio. Riunione durante la quale è stato anche deciso di organizzare, in seguito all’esito elettorale del 4 marzo, un incontro pubblico insieme all’Ordine degli Avvocati di Prato. «Iniziativa alla quale – prosegue Ravone – saranno invitati non solo le istituzioni, ma anche i rappresentanti politici eletti sul territorio. Un’occasione importante per sensibilizzare tutti, in primis coloro che saranno chiamati a rappresentare Prato a livello nazionale, sulla necessità di tutelare e difendere nelle opportune sedi istituzionali la sezione fallimentare del Tribunale di Prato».