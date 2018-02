Vaccini, dal 10 marzo in classe solo chi avrà effettuato almeno la prenotazione

Entro il prossimo 10 marzo i genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia dovranno presentare la certificazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale. E’ comunque garantita la frequenza della scuola fino a fine anno anche per i bambini che risultano ancora in attesa di effettuare le vaccinazioni, purchè il genitore abbia presentato all’azienda sanitaria la richiesta di effettuazioni delle vaccinazioni. Sarà dunque sufficiente portare alla scuola la copia della prenotazione.

Il Comune di Prato ricorda che per prenotare i vaccini non è necessario il certificato medico. Per informazioni e per il rilascio della certificazione inerente l’obbligo vaccinale per la scuola è possibile inviare la richiesta via mail scrivendo a certificazionivaccini.prato@uslcentro.toscana.it ed allegando copia del documento d’identità del richiedente. In questo caso è necessario inviare nome e cognome del bambino e data di nascita. Oppure ci si può rivolgere di persona alla sede di via Lavarone 3/5 a Prato in orario da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 10.30.

Prenotazione vaccinazioni

Per prenotare una delle seguenti vaccinazioni (pediatriche, adulti, internazionali e meningococco C) ci si può rivolgere:

– call center di Prato (0574 805050 da rete fissa e mobile da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle 19.30;

– call center di Firenze (840 – 003003 da rete fissa o 199 – 175955 da rete mobile da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle 18.30, il sabato dalle 7.45 alle 12.30);

Questo vale anche per i comuni limitrofi Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio. Al momento della prenotazione è necessario comunicare il codice fiscale.