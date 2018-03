Agricoltura: premio “Touring” a 10 realtà toscane innovative. C’è anche il Pin

C’è anche il Pin tra le dieci realtà che in Toscana operano in maniera innovativa per lo sviluppo sostenibile del mondo agricolo e che si sono aggiudicate la 18/a edizione del premio Touring. Il Premio, ideato nel 2000 dal Corpo Consolare toscano del Touring Club, viene attribuito ogni anno a realtà artistiche, ambientali, produttive, culturali e sociali tipiche della terra di Toscana, realtà capaci di tradurre e rappresentare nel mondo le qualità della regione.

Le realtà premiate, una per ogni provincia, sono il Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia di Arezzo; il Centro Agricoltura e Ambiente e Centro Difesa e Certificazione di Firenze; la Tenuta di Alberese (Grosseto); l’Istituto Tecnico Agrario “C.Cattaneo” di Cecina (Livorno); l’Istituto Tecnico Agrario “N.B. Busdraghi” (Lucca); l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Pacinotti” di Bagnone (Massa Carrara); il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “E. Avanzi” di Pisa; l’Istituto Tecnico Agrario “D. Anzillotti” di Pescia (Pistoia); il Polo Universitario “Città di Prato”; l’Istituto Tecnico Agrario “B. Ricasoli” di Siena.