Ginnastica ritmica, Sofia Gori (asd Corallo) si laurea Campionessa Interregionale e vola ai campionati nazionali di Catania

Nuovo importante risultato per l’ Asd Corallo, la società montemurlese di ginnastica ritmica, costituitasi appena tre anni fa, nel 2015. Domenica scorsa a Santa Croce sull’Arno al “Campionato Interregionale di Specialità Gold” (Toscana, Lazio, Sardegna), la giovane atleta Sofia Gori, 13 anni, ha conquistato il titolo di campionessa interregionale di specialità “Gold Junior”: nelle clavette e nastro. Una vittoria che consente a Sofia di accedere al campionato nazionale di specialità previsto per il 7 e 8 aprile prossimi a Catania con entrambi gli attrezzi.

«Si tratta del primo grande risultato individuale a livello nazionale per la asd Corallo, la giovane società sportiva montemurlese che, grazie a tanto impegno e dedizione, sta raggiungendo traguardi d’eccellenza- commenta l’assessore allo sport, Giuseppe Forastiero – Non possiamo che essere orgogliosi di Sofia e di tutte le altre giovani ginnaste e incrociamo le dita per i campionati nazionali, dove, sono sicuro, la asd Corallo si farà onore e terrà alto il nome di Montemurlo».

Insieme a Sofia era in gara anche Chiara Bartolozzi che per un soffio manca la Nazionale nella specialità Fune. A completare la giornata altro prestigioso risultato raggiunto da Elena Fioretti che si classifica al terzo posto nel Campionato regionale individuale Silver LD.

«Siamo profondamente felici per questi importanti traguardi raggiunti dalle nostre atlete, dietro ai quali sta tanto lavoro, sacrificio e impegno. – conclude Patrizia Iovine insegnante dell’asd Corallo – Noi non ci fermiamo ma con sempre maggiore impegno ed entusiasmo continuiamo a lavorare verso nuovi obbiettivi».

Nella foto Sofia Gori sul Podio del Gold Junior