Il Prato in dieci uomini per un’ora sfiora il colpaccio ad Arzachena: finisce 1-1

Soltanto un pareggio per il Prato. La squadra biancazzurra impatta per 1-1 sul campo dell’Arzachena al termine di una partita combattuta e piena di episodi controversi. E’ un pareggio che complica la rincorsa del Prato alla salvezza tenendo conto delle vittorie di Arezzo e Gavorrano che allungano in graduatoria sui lanieri. In sardegna partita in salita per il Prato costretto a giocare per un’ora in inferiorità numerica: espulso Ghidotti al 37′ per doppia ammonizione. Nella ripresa il Prato riesce a passare in vantaggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Ceccarelli (47′). I biancazzurri resistono al pressing dei sardi che impegnano severamente Alastra e pervengono al pareggio al 78′ con un conclusione di Peana ( il Prato recrimina per un fallo non fischiato su Alastra). Finale di partita incadesciente con il Prato che resiste e nel finale viene ripristinata anche la parità numerica in campo per l’espulsione (89′) di Piroli. Finisce 1-1. Il Prato tornerà in campo martedì prossimo sempre in trasferta per il recupero della partita di Monza.

ARZACHENA: 1 Ruzittu, 6 Piroli, 10 Curcio, 11 Sanna, 13 Peana, 14 Casini, 16 Bertoldi, 19 Sbardella, 21 Lisai (15´pt 20 Taufer), 24 Varricchio (25´st 17 Trillò), 27 Musto (37´st 3 La Rosa).

A disposizione: 12 Cancelli, 5 Maestrelli, 7 Aiana, 23 Cardore.

Allenatore: Mauro Giorico.

AC PRATO: 22 Alastra, 7 Ceccarelli, 8 Gargiulo, 9 Carletti (16´st 26 Orlando), 10 Piscitella, 15 Cistana, 17 Guglielmelli, 21 Fantacci (37´pt 20 Zucchetti), 23 Ghidotti, 24 Coccolo, 32 Casale.

A disposizione: 1 Sarr, 4 Colli, 6 Bonetto, 11 Liurni, 18 Rozzi, 19 Bertoli, 29 Giannini, 30 Akammadu, 33 Kouassi.

Allenatore: Pasquale Catalano.

MARCATORI: 2´st Ceccarelli (Rig.); 32´st Peana.

ARBITRO: Daniele Paterna di Teramo.

ASSISTENTI: Cosimo Cataldo di Bergamo e Marco Ceccon di Lovere.

AMMONITI: 28´pt Ghidotti; 41´ Orlando (P); 1´st Ruzittu; 30´st Maestrelli; 38´st Peana (A).

ESPULSI: 37´st Ghidotti (P); 44´st Piroli (A).

NOTE: condizioni meteorologiche: variabile; condizioni del terreno di gioco: buone; tasso di umidità: 55%. Corner: 3-5. Espulsi, al 37´ del primo tempo espulso Ghidotti per doppio giallo e Piroli al 44´ della ripresa per aver fermato Orlando in una chiara occasione da gol. Recupero: 2´pt; 4´st.

Ecco le azioni salienti della partita

6´ Bertoldi calcia col destro al volo da fuori. Alastra in corner

12´ Bertoldi parte centralmente si inserisce e calcia col destro ad incrociare. Alastra blocca in tuffo

15 Prato pericoloso sulla corsia di destra. Carletti mette in mezzo una palla interessante per Ceccarelli che si allunga la sfera e favorisce il disimpegno difensivo di Peana

15´ Sostituzione per l´Arzachena Taufer per Lisai

23´ Prato in avanti: Piscitella se ne va sulla sinistra in velocità e mette in mezzo per Ceccarelli che viene anticipato da un difensore sardo

26´ Occasione per il Prato: bel diagonale di Carletti che sfiora il palo

28´ Ammonito: Ghidotti

30´ Il Prato rischia in copertura su un alleggerimento, Alastra è attento e riesce a metterci una pezza in uscita

31´ Arzachena in avanti: Curcio si avventa su una palla vagante e calcia al volo di sinistro. Pallone alto sopra la traversa

32´ Prato pericoloso con Ceccarelli che riceve palla da Coccolo all´interno dell´aera dopo una bella azione di Piscitella. Il numero 7 del Prato viene però anticipato da un difensore sardo che allontana

35´ Alastra in due tempi in uscita su una punizione da lontano di Casini. Il portiere biancazzurro riesce a fare sua la sfera nonostante la carica di un giocatore sardo

37´ Prato in dieci: Ghidotti espulso per doppio giallo

37´ Sostituzione per il Prato: Zucchetti per Fantacci

40´ Alastra è decisivo deviando con i piedi una conclusione di Varricchio da distanza ravvicinata

45´ Arzachena pericolosa: Musto servito da Bertoldi calcia fuori in diagonale da ottima posizione

Secondo Tempo

1´ Rigore per il Prato: Carletti atterrato dall´estremo difensore dell´Arzachena dopo il lancio di Ceccarelli. Ruzittu ammonito

2´ Prato in Vantaggio: Ceccarelli spiazza Ruzittu dagli undici metri. Nono centro stagionale per l´attaccante biancazzurro

3´ Destro di Casini dalla distanza. Alastra blocca senza problemi

4´ Taufer rischia l´autogol deviando il pallone in corner con Ruzittu fuori da pali su un cross dalla sinistra del Prato

13´ Arzachena vicina al pareggio: Bertoldi mette in mezzo sugli sviluppi di un corner per la Testa di Musto che colpisce in pieno la traversa. La palla rimbalza sulla linea di porta e viene poi allontanata dalla difesa biancazzurra

16´ Sostituzione per il Prato: Orlando per Carletti

24´ Sostituzione per il Prato: Bertoli per Guglielmelli

25´ Arzachena vicina al pareggio con Taufer che si mangia un gol clamoroso davanti ad Alastra dopo la respinta della difesa biancazzurra

25´ Sostituzione per l´Arzachena: Trillò per Varricchio

32´ Pareggio dell´Arzachena: Peana calcia col sinistro da buona posizione e centra l´incrocio

37´ Sostituzione per l´Arzachena: La Rosa per Musto

38´ Ammonito: Peana

41´ Miracolo di Alastra su un colpo di testa di Curcio, la palla carambola sulla testa di Taufer che appoggia fuori ad un passo dalla porta del Prato

41´ Ammonito: Orlando.

89´ Espulso: Piroli.