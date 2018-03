La Maratonina 2018 raggiunge mille partecipanti. Tutte le iniziative collaterali e i divieti

Tre giorni di festa con tante iniziative per la 30° Maratonina città di Prato che avrà il suo start lunedì di Pasquetta alle 9,30 da viale Piave.

Sabato 31 marzo alle ore 10 aprirà il Village in Piazza Santa Maria delle Carceri con gli stand degli sponsor e tanti appuntamenti da non perdere. Si inizia con la Walk Zone con partenza alle 15,30. Si tratta di una camminata di un’ora al suono della musica, i partecipanti infatti percorreranno le vie del centro dotati di cuffie consegnata dallo staff Walkzone.

Alle 17 ci sarà una dimostrazione di Taijiquan, uno stile particolare delle arti marziali cinesi. L’iniziativa è a cura dell’associazione CeoltDBN di Prato.

Al termine la palestra Universo con balli e musica metterà allegria ai tanti appassionati che saranno in centro a Prato per prendere il pettorale di gara.

Per quanto riguarda la Maratonina L’obiettivo 1000 partecipanti competitivi è stato raggiunto ma i ritardatari potranno iscriversi anche sabato e domenica all’interno dell’Half Marathon Village.

Domenica primo aprile e lunedì 2 lo sport si unisce alla cultura con la possibilità di visitare i musei (Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto e Museo Pecci) al prezzo simbolico di 1 euro consegnando il coupon della Maratonina che verrà consegnato ai partecipanti e ai loro familiari e accompagnatori.

Tante le iniziative collaterali ci saranno anche durante Pasquetta con la corsa degli amici a 4 zampe Isola Running, la Stracittadina di 10 km, il walking con Milena Megli e i ragazzi autistici che saranno i protagonisti della giornata mondiale dell’autismo con la Corsa Blu e la Kids For Run per i bambini con maglietta e medaglia finale. Mentre i Pace Makers della onlus Regalami un sorriso scandiranno il tempo di gara in base al colore dei palloncini. Alla partenza saranno i Maratonabili con le loro carrozzine e Cristian Giagnoni, che indosserà la maglia di campione italiano Handbike, a prendere il via per primi seguiti dai tanti corridori o camminatori che vorranno vivere un giorno di festa.

TUTTI I DIVIETI E LE DEVIAZIONI

Dalle 16 di domenica 1 aprile fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le 14 di lunedì 2 aprile sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nell’intera area di via San Giovanni e di via della Fortezza, eccetto i veicoli utilizzati dallo staff della manifestazione, opportunamente individuati mediante un contrassegno che dovrà essere esposto, in modo ben visibile, ed eccetto i veicoli al servizio degli atleti diversamente abili, partecipanti alla manifestazione, muniti del relativo contrassegno; in viale Piave, su ambo i lati, nel tratto compreso tra piazza S. Maria delle Carceri e via del Cassero; e in via del Cassero, su ambo i lati.

In viale Piave, nel tratto compreso tra piazza S. Marco e via S. Giovanni, limitatamente alle due corsie riservate al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale ed agli altri autorizzati sarà invece attivo il divieto di transito e il senso unico con direzione da via S. Giovanni verso piazza S. Marco. Il senso vietato sarà su viale Piave, in corrispondenza dell’intersezione con Piazza S. Marco, verso via S. Giovanni.

Durante lo svolgimento della gara competitiva lunedì 2 aprile, dalle 5 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le 14, saranno attivi i divieti di sosta con rimozione forzata – eccetto i veicoli utilizzati dallo staff della manifestazione, opportunamente individuati mediante un contrassegno che dovrà essere esposto ed eccetto i veicoli al servizio degli atleti diversamente abili, partecipanti alla manifestazione, muniti del relativo contrassegno – nell’intera area di piazza Santa Maria delle Carceri; in viale Piave, su ambo i lati, nel tratto tra via del Cassero e piazza S. Marco; in piazza San Marco; in via Francesco Ferrucci, su ambo i lati, nel tratto tra via Pomeria e via Valentini; in via Cesare Grassi; in via Arrigo del Rigo, nel tratto tra via C. Grassi ed il civico 14; in via Arrigo del Rigo, su ambo i lati, nel tratto tra il civico 14 e Via F. Ferrucci; in viale Montegrappa, limitatamente al lato dei civici dispari, nel tratto tra il civico 3 e Viale Vittorio Veneto; in viale Vittorio Veneto, limitatamente al lato dei civici pari, nel tratto compreso tra viale Montegrappa e piazza Europa; in via Firenze, sul lato destro, adiacente al fiume Bisenzio, nel tratto tra il ponte alla Vittoria e il ponte Petrino; in viale della Repubblica, sul lato destro, in direzione di via F. Brunelleschi, nel tratto tra il ponte Petrino e via F. Brunelleschi; in viale della Repubblica, sul lato destro, in direzione di via F. Ferrucci, nel tratto tra viale Montegrappa e via F. Ferrucci; in via Giuseppe Valentini, sul lato destro in direzione di via F. Baldanzi, nel tratto tra via S. Vai e via F. Baldanzi; in via F. Baldanzi, tratto tra via G. Valentini e via del Romito, su ambo i lati; in via Carlo Livi, sul lato destro nella direzione da via del Romito a via Roma, nel tratto tra via del Romito e via Don G. Arcangeli; in via Carlo Livi, sul lato sinistro in direzione di via Roma, nel tratto tra il civico 66 e via Don G. Arcangeli; in via Don G. Arcangeli, sul lato destro nella direzione di marcia da via C. Livi a via Pomeria, nel tratto tra via C. Livi e via Pomeria; in via Frascati, nel tratto tra via Pomeria e via Carbonaia su ambo i lati; in via Carbonaia, su ambo i lati; in via Santa Trinita, su ambo i lati; in piazza Macelli, sul lato destro nella direzione da via G. Carradori a via Cavour, nel tratto compreso tra via G. Carradori e via Cavour; in via Cavour, sul lato destro nella direzione da piazza Macelli a via della Misericordia, nel tratto tra piazza Macelli e via della Misericordia; in via della Misercordia, su ambo i lati; in piazza dell’Ospedale, tra via della Misericordia e via Dolce de’ Mazzamuti, su ambo i lati; in via Dolce de’ Mazzamuti, su ambo i lati; in piazza Cardinale Niccolò, tra via Dolce de’ Mazzamuti e corso Savonarola, su ambo i lati; in corso Savonarola, su ambo i lati; in piazza San Domenico; in via Cesare Guasti, tratto tra piazza San Domenico e via L. Muzzi, su ambo i lati; in via Luigi Muzzi, su ambo i lati; nel Largo Giosuè Carducci, su ambo i lati; in piazza Duomo, limitatamente alla parte adiacente alla Basilica Cattedrale e per una profondità di circa 15 metri; in via Giuseppe Garibaldi, su ambo i lati; in piazza Mercatale, limitatamente alla proiezione del Ponte al Mercatale verso il civico 94/b, su ambo i lati; in via Piero Gobetti, su ambo i lati; in piazza Santa Maria della Pietà; in via Pietro Colletta, su ambo i lati; in via Niccolò Machiavelli, su ambo i lati, nel tratto tra via P. Colletta e via G. Matteotti; in via Giacomo Matteotti, su ambo i lati, nel tratto tra il civico 65 e via N. Machiavelli; in via Giacomo Matteotti, sul lato destro, adiacente al fiume Bisenzio, nel tratto tra il civico 65 ed il Ponte alla Vittoria; in via Galcianese, sul lato dei civici dispari, nel tratto tra l’incrocio con via Due Novembre ed i civico 5, eccetto i mezzi di trasporto pubblico locale.

Durante lo svolgimento della gara competitiva “30a Maratonina Città di Prato”, inoltre, lunedì 2 aprile, dalle 7 fino al termine delle gare e comunque non oltre le 14, sarà attivo il divieto di transito in viale Piave; via del Ceppo Vecchio; via San Giovanni; via della Fortezza; via del Cassero; viale Leonardo da Vinci, limitatamente alla carreggiata con direzione Pistoia, nel tratto tra lo svincolo in accesso alla rotatoria della Questura e lo svincolo in uscita dalla rotatoria di Pratilia; in via Frascati; via Carbonaia; via Santa Trinita; via Gioacchino Carradori; via Ricasoli; piazza del Comune; via della Misericordia; piazza dell’Ospedale; via Dolce de’ Mazzamuti; via Luigi Muzzi; ponte al Mercatale; via Piero Gobetti; piazza Santa Maria della Pietà, limitatamente al tratto tra via P. Gobetti e via Fra’P. Sarpi.

La circolazione sarà momentaneamente sospesa, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva, sia durante la “30a Maratonina Città di Prato”, sia in occasione della manifestazione podistica non competitiva denominata “STRACITTADINA”, di 9,7 km, dalle 9 alle 12; sia ancora durante la manifestazione podistica non competitiva denominata “FIT WALKING e CORSA DEI CANI”, di 2,8 km, sempre dalle 9 alle 12.

Il servizio di trasporto pubblico locale, che normalmente transita nelle vie interdette alla circolazione, sarà opportunamente deviato su idonea viabilità alternativa esterna al centro cittadino sulla base di un apposito piano concordato con il gestore del servizio .

Infine, dalle 6 e per l’intera durata della manifestazione sportiva in oggetto e comunque non oltre le 14, sarà temporaneamente consentito, in deroga alle ordinanze relative alla disciplina della Z.T.L. “A” (0/24) e “B” 7:30- 18:30, in via Sant’Jacopo, via Cambioni, via del Pellegrino e via Santa Caterina.