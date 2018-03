Maltempo, previste piogge fino a mezzanotte. Chiuse le piste ciclabili, al Serraglio danni al controsoffitto

La situazione meteorologica ancora sotto controllo. Dopo la nevicata di giovedì scorso, in città è arrivata la pioggia. Fino alla mezzanotte di oggi, sabato 3 marzo, è infatti in vigore l’allerta di colore giallo per rischio idraulico. Da ieri piove incessantemente su tutto il territorio pratese e, come previsto anche dalle previsioni emesse dal Centro Funzionale della Regione Toscana, per l’intera giornata continueranno a verificarsi piogge di moderata intensità, con il rischio di far innalzare il livello dei corsi d’acqua. Per precauzione tutte le piste ciclabili lungo i corsi d’acqua sono state chiuse.

Qualche danno si segnala alla stazione del Serraglio dove la pioggia battente ha provocato infiltrazioni dai binari. L’amministrazione comunale già ieri aveva transennato la zona e stamani, dopo ripetute prove per la stabilità, ha deciso di smontare alcuni pannelli del controsoffitto per scongiurare così un eventuale crollo. Nessun pericolo per i passeggeri dunque, le aree a rischio sono tutte transennate e costantemente monitorate. Sul posto stamani sono intervenuti operai di Consiag Servizi per la messa in sicurezza dell’area, in attesa dell’intervento di Ferrovie dello Stato, che provvederà poi a riparare le infiltrazioni. L’amministrazione ripristinerà poi i pannelli del controsoffitto: sarà potenziata l’illuminazione del sottopasso, che sarà così più sicuro e luminoso. Un intervento che era già stato messo in programma, ma che ora verrà anticipato.