Maria Grazia Cucinotta protagonista di un film made in Prato VIDEO

Si chiama “Forse è solo mal di mare” il primo lungometraggio del regista pratese Matteo Querci, scritto da un altro pratese, Tommaso Santi e prodotto da Cibbè film, la società che riunisce un gruppo di imprenditori tessili locali. Tra i protagonisti della pellicola – presentata oggi alle Manifatture Digitali del Cinema -, che verrà girata tra l’inizio di aprile e la metà di maggio tra l’isola di Linosa in Sicilia e Prato, anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

“Forse è solo mal di mare” racconta la storia di Francesco (interpretato dal pratese Francesco Ciampi), ex fotografo, quarantenne toscano, che dopo aver girato il mondo si è riciclato come pescatore a Linosa, per amore di un’isolana, Claudia (Maria Grazia Cucinotta), la stessa che dopo diciassette anni di matrimonio si allontana dall’isola e dalla famiglia perchè si è infatuata di un altro uomo. I due hanno una figlia, Anita (Beatrice Ripa), che sogna di diventare una pianista. Anita ha 17 anni ed è combattuta tra la volontà di inseguire il suo sogno, e di conseguenza andare via dall’isola, e quella di rimanere a Linosa accanto al padre. Sullo sfondo un’isola magica quasi deserta e una serie di sorprese e colpi di scena.

Adr