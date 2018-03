Paura in viale Vittorio Veneto: ubriaco al bar con un grosso coltello, intervengono i carabinieri FOTO

Tre marocchini ubriachi sono entrati alle sette di stasera al bar K2 di viale Vittorio Veneto. Il gruppo ha creato problemi all’interno del locale e uno dei tre, un ragazzo di 20 anni, pregiudicato, ha mostrato un grosso coltello spaventando il barista che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna il giovane e lo hanno portato in caserma. Il ventenne presentava delle ferite, che forse si è procurato da solo con l’arma bianca. Sarà con ogni probabilità denunciato per il possesso del coltello dai carabinieri, che stanno accertando l’eventuale commissione di altri reati.

Un episodio simile è avvenuto alla stessa ora, poco prima delle 19 di ieri, in un altro bar poco distante, in viale Europa. Anche in quel caso un 24enne albanese, pregiudicato per reati contro il patrimonio e di droga, era completamente ubriaco e ha dato in escandescenza quando la barista si è rifiutata di somministrargli altri alcolici. Il giovane ha lanciato alcuni oggetti presi sul bancone addosso alla barista e ad alcuni clienti per poi darsi alla fuga. E’ stato rintracciato poco distante dalla polizia che lo ha denunciato per danneggiamento aggravato, prima di affidarlo alle cure del pronto soccorso.