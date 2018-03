Pd Toscana, il sindaco Matteo Biffoni nella “squadra dei cinque”: guiderà il partito fino al prossimo congresso regionale

Quella che sembrava solo un’ipotesi adesso è stata confermata e ufficializzata: ci sarà anche il sindaco e presidente della Provincia di Prato, Matteo Biffoni, nella squadra dei 5 che dovrà guidare e traghettare il Pd della Toscana fino al prossimo congresso regionale, che sarà convocato secondo le indicazioni del partito nazionale. La composizione è stata decretata stamani dalla direzione regionale del Pd, che ha individuato, oltre a Biffoni, anche gli altri quattro membri: Marco Recati, che avrà il ruolo di portavoce, Valerio Fabiani, Leonardo Marras e Adalgisa Mazza. A loro spetterà il compito di promuovere momenti di analisi dei risultati elettorali, favorire il confronto e coinvolgere i territori per ridare slancio alla proposta politica dei Dem anche in vista delle amministrative 2019. La direzione regionale ha inoltre ringraziato l’ex segretario regionale Dario Parrini, dimessosi nelle scorse settimane, per il lavoro svolto nei quattro anni di incarico.