Polizze RC Auto, Prato la più cara in Toscana. E paghiamo il doppio di Aosta

Tornano a crescere le tariffe Rc auto praticate in Toscana: è quanto afferma il Codacons, che ha diffuso oggi un rapporto elaborato dall’associazione sulla base dei dati Ivass, secondo cui assicurare un’auto in Toscana costa oggi mediamente 475,3 euro all’anno (contro una media nazionale di 420 euro) con una crescita delle tariffe del +1,6% rispetto al trimestre precedente. A livello provinciale Prato è la città dove l’Rc auto costa di più (616,2 euro), seguita da Firenze (526,9 euro), Pistoia (523,6 euro), Massa-Carrara (516,3 euro), Lucca (492,6 euro), Pisa (490,8 euro), Livorno (440,0 euro), Grosseto (384,0 euro),

Arezzo (376,3 euro), Siena (344,4 euro). Rispetto ad Aosta dove la Rc auto costa solo 312 euro, sostiene il Codacons, “chi risiede a Prato spende quasi il doppio, ossia il 97% in più per assicurare la propria automobile”.