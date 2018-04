Amministrative, accordo Lega-Garnier vicino. A Poggio il centrodestra punta sulla leghista Diletta Bresci VIDEO

I candidati della Lega alle prossime amministrative riuniti alle Pavoniere. Erano circa 200 i militanti e i simpatizzanti che nella cornice del Golf club hanno espresso il loro sostegno al Carroccio al grido delle parole chiave “sicurezza” e “immigrazione”. A fare gli onori di casa, il segretario regionale e neosenatore Manuel Vescovi. Insieme a lui Gianmarco Centinaio, capogruppo al Senato della Lega; Francesco Persiani, candidato a sindaco a Massa ed espressione diretta del movimento di Salvini così come l’assente Michele Conti, che corre per la poltrona da primo cittadino a Pisa, e la ventisettenne laureata in Giurisprudenza Diletta Bresci, su cui la coalizione di centrodestra ha trovato la quadra in vista delle amministrative di Poggio a Caiano del 10 giugno.

Ascolta l’intervista integrale a Diletta Bresci

Bresci, iscritta alla Lega da un anno e mezzo e residente a Poggio a Caiano, si pone come diretta sfidante del candidato del Pd e attuale vicesindaco Francesco Puggelli. All’incontro delle Pavoniere non è sfuggita la presenza della consigliera comunale Marilena Garnier, che, eletta come indipendente nella lista civica “Biffoni per Prato”, quasi sicuramente inizierà presto a vestire verde Lega. “Il fidanzamento è avvenuto, aspettiamo di celebrare ufficialmente il matrimonio”, commenta il segretario provinciale della Lega Patrizia Ovattoni. A fare qualche resistenza per il momento, come racconta la stessa Ovattoni, sono alcuni membri dell’associazione “Garnier per Prato”. Resistenze che pare, comunque, saranno superate nel senso in cui l’associazione continuerà probabilmente ad avere una vita propria ed autonoma anche senza la “capofila” Garnier (tutto da vedere se quest’ultima godrà dell’appoggio della propria creatura nel caso in cui si dovesse candidare a sindaco per la Lega). Sia Ovattoni che Garnier confermano che l’accordo è stato trovato in base a coincidenze di programma e che è prematuro parlare di una candidatura a sindaco per le amministrative pratesi del 2019, anche se Garnier si dichiara già pronta a buttarsi nell’agone politico se Salvini desse l’ok al suo nome. A quel punto bisognerà vedere cosa ne pensa l’alleato Forza Italia, visto che già da tempo circola il nome della consigliera Rita Pieri. “Quando un civico entra in un partito della coalizione è sempre una bella notizia – commenta il neodeputato di FI Giorgio Silli -. Le amministrative? Sono fra un anno e non sappiamo nepure come sarà formato il governo e da che maggioranza sarà sostenuto. Ne parliamo dopo l’estate. Nel frattempo il centrodestra non può che aumentare il proprio consenso e PD e grillini, come successo in Molise, perderlo”. Intanto la Lega si è contata ieri alle Pavoniere e non nasconde la soddisfazione di aver espresso ben tre candidati sindaci in Toscana (Massa, Pisa e Poggio a Caiano, mentre a Pietrasanta la leghista Elisa Bartoli ha dovuto fare un passo indietro a favore del candidato di coalizione di Forza Italia) e di avere una prima cittadina a Cascina, Susanna Ceccardi, il cui consenso non è certo in diminuzione.

Lucrezia Sandri