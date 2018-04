Due nuovi sportelli per richiedere copia della cartella clinica: al Giovannini e presso l’Urp dell’ospedale

Sono state le segnalazioni di diversi cittadini stranieri, di diversa nazionalità, ad incastrare uno spacciatore marocchino che smerciava la droga in alcuni giardini pubblici. Le indagini di carabinieri e polizia municipale, tramite pedinamenti e osservazione di immagini di videosorveglianza, hanno consentito di accertare l’attività illecita che aveva come base logistica le aree comuni del garage del condominio dove viveva lo spacciatore. Qui, nascosti in vari punti, comprese le canaline dell’impianto elettrico, è stato trovato mezzo chilo di hashish, sequestrato assieme a 500 euro in contanti. Il pusher è finito in carcere, mentre il connazionale con il quale divideva l’appartamento e che lo spalleggiava nelle coDue nuovi sportelli per la richiesta di cartelle cliniche e documentazione sanitaria sono a disposizione a Prato presso il Giovannini e l’ospedale Santo Stefano.

Lo sportello al Centro Socio Sanitario Giovannini (via Cavour 118) è al terzo piano, stanza 316, con orario di apertura da lunedì a venerdì ore 9/13 ed il martedì e giovedì ore 14/16.

Lo sportello al nuovo ospedale è presso l’URP del Santo Stefano, in via Suor Niccolina Infermiera, con orario di apertura dal lunedì al venerdì ore 9/13 e lunedì e giovedì, anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.

Possono essere richiesti: copia di cartelle cliniche, documentazione di day hospital, pronto soccorso, cartellino ambulatoriale (scheda di visita), esami radiologici (copia di mammografie, Cd di radiografie, risonanza magnetica e Tac), certificazioni per il lavoro (per datori di lavoro ed INPS).

Modalità di richiesta: E’ necessario compilare il modulo scaricabile sul sito web www.usl4.toscana.it (come fare per – altri servizi – richiesta cartelle cliniche e documentazione sanitaria) ed allegare copia del documento di identità e copia dell’avvenuto pagamento dell’importo richiesto.

La richiesta può essere effettuata di persona ai nuovi sportelli o inviata:

– per posta all’indirizzo: Azienda Usl Toscana centro sede di Prato – Ufficio cartelle cliniche presso Centro Socio Sanitario Giovannini via Cavour 118 – Prato

– per e-mail: cartelle.cliniche@usl4.toscana.it

– per posta certificata a: urp.uslcentro@postacert.toscana.it

La copia della cartella clinica sarà rilasciata nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui al momento della richiesta la cartella non risultasse ancora chiusa dalla struttura di ricovero per motivi relativi a particolari indagini diagnostiche, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Costi e modalità di pagamento:

15 Euro per cartelle cliniche di ricovero ordinario e Day hospital, cartelle sanitarie dei servizi territoriali (Sert, neuropsichiatria, servizi sociali)

10 Euro per verbali Pronto Soccorso con permanenza in osservazione Breve, cartelle ambulatoriali e day service

5 Euro per verbale pronto soccorso

8 Euro per riproduzione materiale iconografico (Rx,Cd ecc…)

Il pagamento può essere effettuato tramite c/c postale, presso i servizi T-Serv o con le macchine automatiche per il pagamento presenti presso le strutture Aziendali.