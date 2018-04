Pescivendolo ambulante sotto falso nome: maxi-multa di 10 mila euro

Stava vendendo pesce su aree pubbliche con un furgone, il 39enne cinese fermato per un controllo da parte di una pattuglia di motociclisti della polizia municipale lo scorso martedì in zona Ciliani.

L’uomo ha esibito agli agenti una carta di identità ed una patente intestate a un connazionale residente in Lombardia. Gli agenti non si sono però fatti trarre in inganno dalle apparenze e, dopo un’attenta perizia dei documenti eseguita presso l’ufficio falsi documentali di Piazza Macelli, hanno accertato che gli stessi erano stati abilmente contraffatti. L’uomo, compiutamente identificato mediante rilievi foto dattiloscopici, è stato deferito all’autorità giudiziaria per vari reati di falso. Non essendo titolare di alcuna patente di guida né di autorizzazioni al commercio, gli sono state contestate violazioni per un importo complessivo di 10 mila euro.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, la merce è stata sequestrata per la conseguente distruzione, mentre i documenti falsificati sono stati posti sotto sequestro penale.