Proteste degli avvocati, la replica del Tribunale: “Nessuna situazione caotica nelle udienze di mercoledi”

Secondo il Tribunale l’udienza dello scorso 4 aprile, che aveva suscitato il malumore di diversi avvocati e la presa di posizione della Camera Penale di Prato, si è svolta regolarmente senza alcuna situazione caotica. Lo affermano il presidente del Tribunale Francesco Gratteri e il presidente della sezione penale Silvio De Luca, che replicano di seguito agli articoli pubblicati da Tv Prato (leggi l’articolo) e da altre testate locali.

“I titoli della stampa che fanno riferimento ad una situazione di “Caos in Tribunale: 38 udienze per un solo giudice” appaiono del tutto fuorvianti: infatti, il numero dei processi penali svoltisi nella giornata di mercoledi 4 aprile appare del tutto in linea (ed, anzi, anche al di sotto della media) con quelli che si celebrano quotidianamente presso il Tribunale di Prato e non solo (basterà riferirsi alle udienze che si svolgono in qualsiasi parte della Toscana e d’Italia). I processi sono stati svolti senza particolari problemi ed attenendosi in pieno al protocollo sottoscritto con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Prato e con la Camera Penale. Sotto quest’ultimo profilo è stata data precedenza ad alcuni testi che provenivano dal Piemonte e che hanno terminato la loro audizione entro le ore 12 del mattino, prima dello svolgimento dei processi da “smistare” ad altra data. In piena concordanza con gli Avvocati di Prato, il Giudice ha poi comunicato sin dalla mattina che solo due processi (che concernevano in totale 7 testimoni) sarebbero stati celebrati a decorrere dalle ore 15, dando così modo ai legali di allontanarsi da Palazzo di Giustizia e di farvi ritorno a quell’ora.

L’udienza, che ha avuto la sospensione di circa un’ora tra le 14 e le 15, allorché il Giudice si è ritirato in Camera di Consiglio per la decisione relativa ad alcuni processi, è poi ripresa regolarmente alle ore 15 per concludersi alle ore 17 circa. Quanto al numero di assistenti e di funzionari di cancelleria, esso, pur essendo attualmente tuttora gravemente insufficiente, non ha avuto alcun riverbero sulla efficienza dell’udienza stessa, che si è celebrata senza alcuna disfunzione. Né in aula, né al di fuori di essa si è, dunque, avvertito in alcun modo il “caos” al quale fanno riferimento i titoli”.