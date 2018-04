Un’azienda pratese riceve fondi dall’Unione europea per sviluppare la robotica nell’industria tessile

C’è anche un’azienda pratese fra le 28 italiane che sono state finanziate dalla Commissione europea per portare i propri prodotti innovativi sul mercato. Si tratta della Gualchieri e Gualchieri, una delle principali imprese meccanotessili italiane, che ha ricevuto lo stanziamento per sviluppare nuove applicazioni della robotica nell’industria tessile.

In tutto sono 257 le piccole e medie imprese provenienti da 31 Paesi diversi che riceveranno dall’Ue un totale di 12,65 milioni di euro e, dopo quelle spagnole (45), le italiane sono le più numerose. Ognuno dei 253 progetti (alcune aziende hanno presentato i progetti insieme) riceverà 50mila euro provenienti da Horizon 2020 per realizzare un business plan, oltre a tre giorni di formazione specifica offerta dall’Unione.

L’Emilia-Romagna è prima in Italia per numero di aziende innovative selezionate (9), seguita dalla Lombardia (7) e, a distanza, da altre nove regioni che vedono il finanziamento di una o due pmi. Fra queste anche la Toscana, dove oltre alla Gualchieri e Gualchieri verranno finanziati la creazione di un’innovativa piattaforma di lavoro per il settore nautico, al quale sta lavorando la Echoes srl di Pisa.