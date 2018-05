Banca Alta Toscana, inaugurata l’agenzia di Campi Bisenzio. La filiale sarà operativa da lunedì FOTO

È stata inaugurata ieri la ventunesima agenzia di Banca Alta Toscana credito cooperativo, la prima nel Comune di Campi Bisenzio. Collocata nella centrale piazza Dante, al civico 1, la filiale sarà operativa da lunedì 14 maggio. Tante le persone che hanno voluto conoscere in anteprima i locali, che sono stati benedetti da don Marco Fagotti, parroco di Santo Stefano a Campi Bisenzio.

Al taglio del nastro è intervenuto il sindaco Emiliano Fossi, che ha accolto con soddisfazione l’arrivo in città di Banca Alta Toscana Credito Cooperativo. Il primo cittadino ha rimarcato la capacità attrattiva del territorio campigiano e l’importanza di mantenere saldi i legami di fiducia nella comunità. “Il fatto che apra una nuova Banca importante a Campi alimenta questa fiducia” ha detto il sindaco.

Banca Alta Toscana, con sede a Quarrata, è tra le principali banche di credito cooperativo nella nostra regione, con quasi 9.000 soci, 39.000 clienti, una raccolta di 1,3 miliardi e impieghi per 892 milioni.

“Valutazioni e studi approfonditi ci hanno confermato che il territorio di Campi Bisenzio, grazie al suo dinamismo imprenditoriale, offre prospettive interessanti a medio e lungo termine – ha affermato il presidente di Banca Alta Toscana Credito Cooperativo Giancarlo Gori -. Siamo convinti di poter dare un contributo importante all’economia locale, portando il nostro modo di fare banca, incentrato sulla relazione diretta e sui valori fondanti del credito cooperativo: localismo, mutualismo e solidarietà. Tutto quello che la Banca ottiene come depositi viene reinvestito sul territorio di competenza. Un sistema che caratterizza la nostra storia ultracentenaria e che ancora oggi alimenta fiducia e sostiene la crescita economica, sociale e culturale delle comunità in cui operiamo”.

La nuova agenzia di Campi Bisenzio è dotata di una moderna area self, aperta 24 ore su 24 per le principali operazioni di sportello, e di uffici di consulenza, dislocati sui due piani, che garantiscono la massima riservatezza. Le indicazioni sulla cartellonistica sono apposte in tre lingue: italiano, inglese e cinese. Scorci del centro storico di Campi Bisenzio, negli scatti in bianco e nero della fotografa campigiana Anna Maria Romoli, sono stati scelti per arredare le pareti degli uffici, a rimarcare la prossimità al territorio della banca di credito cooperativo.

Nella nuova agenzia lavorerà uno staff composto di 4 persone. “Il personale – spiega il direttore generale di Banca Alta Toscana Elio Squillantini – sarà a disposizione di clienti e soci per fornire supporto all’utilizzo delle postazioni informatiche e offrirà consulenza professionale a 360 gradi, sia in ambito di intermediazione mobiliare, sia nell’ambito di mutui e finanziamenti verso aziende e privati. Abbiamo scelto con convinzione di aprire in centro perchè vogliamo essere parte integrante del tessuto sociale, prima che economico: siamo una cooperativa e nella maggior parte dei casi ci troviamo davanti un socio; la relazione personale resta alla base di qualsiasi nostro affare”.