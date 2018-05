Gara regionale di chimica, il Buzzi fa il pieno di medaglie

Oltre 400 studenti delle scuole superiori di tutta la Toscana hanno preso parte quest’anno alla Gara regionale di chimica organizzata dalla Società di chimica italiana, in collaborazione con il Buzzi, che si è tenuta sabato 21 aprile. Ancora una volta lo storico Istituto Buzzi di Prato ha fatto la sua gran bella figura dominando in particolare la gara riservata al triennio. A salire sul podio infatti sono stati tre studente del Buzzi: al primo posto si è classificato Dario Papi della 5I, seguito dal compagno di classe Giacomo Consoli e da Enrico Bolognesi della 3R che, nonostante la competizione con studenti molto più avanti negli studi, è riuscito a classificarsi al terzo posto. Nella gara riservata al biennio il Buzzi ha portato a casa un quarto posto grazie a Yi Yi Cai della 2D, che sarà premiata anche come miglior ragazza della competizione. La cerimonia di premiazione degli studenti del Buzzi si terrà sabato 5 maggio alle ore 11 presso la sede dell’istituto in viale della Repubblica.