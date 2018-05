“Limita lo spreco, aiuta il mondo”, premiate le scuole toscane per il miglior video – spot VIDEO

Bambini e ragazzi che dimenticano di spegnere la luce quando escono dalla stanza, o che danno un morso ad un panino gettando via il resto, fino a che qualcuno o qualcosa non interviene per correggere i gesti sbagliati. Sono questi, in breve, i contenuti dei video – spot contro lo spreco alimentare ed energetico realizzati da scuole da tutta la regione che hanno partecipato al concorso finale della terza edizione di “Limita lo spreco, aiuta il mondo”, la campagna di sensibilizzazione sulle tematiche dello spreco alimentare ed energetico nata a Prato ed aperta per la prima volta agli istituti scolastici di tutta la Toscana. Al concorso hanno preso parte in tutto 25 istituti. Di questi stamani ne sono stati premiati 9. Tre sono della provincia di Prato.