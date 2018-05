Montemurlo Next 2018: EcoCentro recupera lo spazzamento delle strade e Trafi presenta i prodotti tessili tinti con le piante VIDEO

Alla quarta edizione di Montemurlo Next che andrà in scena questo sabato 19 maggio dalle 20 alla Luilor di via dei Tintori parteciperanno anche aziende come EcoCentro Toscana e la Trafi. La prima è l’azienda che nel 2015 è stata insignita del premio Mattarella per lo sviluppo sostenibile: nel suo impianto di via dell’Agricoltura a Bagnolo si recupera il materiale di risulta dello spazzamento delle strade. Da rifiuti diversificati – opportunamente vagliati e trattati – si ottengono ghiaino, ghiaietto, sabbia, fango e materia organica che poi vengono acquistate e riutilizzate come materie prime dalle aziende attive nell’ambito dell’edilizia.

La Trafi, nata dall’iniziativa di Daniele Luconi che poi si è unito in società con Fabio Giusti nel 1994, sta sviluppando progetti di colorazione naturale dei tessuti. Si tratta di un mercato in continua espansione, per un pubblico sempre più attento alla composizione degli abiti che indossa. Acqua, piante e fibre naturali: sono questi i tre ingredienti con i quali la Trafi sta producendo una parte dlele stoffe che immette sul mercato, con un brevetto depositato nel 2003.

Guarda il video con le immagini e le interviste a Simone Gelsumini di EcoCentro Toscana e a Fabio Giusti e Daniele Luconi, soci della Trafi

