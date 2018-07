Annuncio via Facebook e visita del ministro Grillo all’ospedale di Prato. Il sindaco: “Occasione persa per la città”

Visita a sorpresa del ministro della sanità Giulia Grillo all’ospedale Santo Stefano, che ha annunciato l’iniziativa via facebook questa mattina. “Oggi sono diretta a Firenze e a Prato, insieme al sottosegretario Armando Bartolazzi – ha scritto sul social network il ministro -. Mi recherò prima nello stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, dove verificherò la possibilità di aumentare la produzione di Cannabis terapeutica e valuterò le altre potenziali capacità produttive dell’Istituto. Nel pomeriggio poi, farò vista all’Ospedale di Prato per constatare alcune criticità da voi segnalate. Non mancherò di aggiornarvi”.

La visita è stata preannunciata alla Asl Toscana centro e ad accogliere il ministro, oggi pomeriggio alle 15,30 c’erano il direttore generale Paolo Morello Marchese e il direttore del presidio ospedaliero, dottor Biagini. Non sono state avvisate della visita le istituzioni locali, motivo per cui il sindaco Matteo Biffoni parla di “occasione persa”.

“Un blitz – scrive Biffoni – più che una visita che manca di rispetto non tanto al sindaco, ma all’intera Città di Prato dal momento che il ministro ha fatto sapere del suo arrivo trami-te un tweet e un post su Facebook senza avvisare nè la Prefettura, nè il Comune di Prato. Forse sarò vecchio stile, ma le Istituzioni hanno un valore per me. Una passerella più che una visita, immagino, perché dubito fortemente che possa capire quali siano le ne-cessità dei cittadini sul fronte sanitario senza confrontarsi con la città stessa”.

“Peccato, davvero: quando il Governo, di qualunque colore, attraverso la visita o le parole di un ministro pone l’attenzione sulla mia città io ne sono contento. Ma purtroppo dal Governo giallo-verde al momento è arrivato un no secco sull’innalzamento di fascia della questura e il disinteresse per le reali necessità sul fronte sanitario. Evidentemente Lega e Cinque Stelle si stanno rendendo conto quanto è dura governare – ribadisce Biffoni -. Il ministro dice che al Santo Stefano andrà a verificare le criticità segnalate su Facebook, probabilmente non sapendo neppure quali siano le problematiche che il Governo potrebbe realmente aiutare a risolvere”.

Sul caso interviene anche la consigliera comunale Marilena Garnier: “Ritengo sacrosanta la libertà di scelta del ministro Giulia Grillo di andare in visita all’ospedale Santo Stefano senza le “passerelle istituzionali” alle quali eravamo abituati ad assistere, con tanto di consiglieri regionali a far bella mostra di se – scrive l’esponente leghista – Il nostro sindaco ha avuto oltre quattro anni di tempo per spiegare ai suoi stessi compagni di partito quali fossero le criticità del nuovo ospedale. La storia della mancanza di rispetto istituzionale ce la risparmi. La risparmi a tutta la città. Su una cosa concordo con Biffoni: è vecchio stile. Come tutta la politica di un PD in agonia dal nord al sud della penisola”.