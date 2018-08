Allerta arancione a Montepiano: rinviata la Rificolona

Allerta arancio stasera a Montepiano e in tutta la Val di Bisenzio, lo ha comunicato la Regione Toscana intorno alle 13 di oggi, segnalando la possibilità di forti temporali tra la notte e la mattina di domenica anche con grandinate e vento forte.

Inevitabile dunque la decisione di rimandare a sabato prossimo, 1 settembre, la tradizionale festa della Rificolona di Montepiano, prevista proprio per stasera alle 21.30 e organizzata dalla Pro Loco. La natura della manifestazione, che si svolge all’aperto e coinvolge famiglie e bambini, non consentirebbe uno svolgimento senza notevoli disagi. Del resto nemmeno i carri rionali potrebbero sfilare in caso di pioggia.

“In accordo con la prefettura, e anche con il Comune di Prato che ha deciso di annullare l’inaugurazione del Luna Park cittadino anch’essa prevista per stasera, rimandiamo tutto a sabato prossimo – spiega il sindaco Giovanni Morganti – Nel frattempo monitoreremo la situazione del territorio nel corso della serata e della notte, pronti a rispondere a qualsiasi segnalazione”.

Rimandato inoltre, anch’esso con tutta probabilità a sabato prossimo, il 3° Memorial Fausto Coppini, la partita fra la Polisportiva Aurora e la rappresentativa di sindaci e amministratori che doveva svolgersi nel pomeriggio nel campo della Badia di Montepiano.