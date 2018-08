Anagrafe canina, si cambia: ecco i nuovi orari

Dal 1° settembre 2018 cambiano a Prato gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio anagrafe canina dell’Azienda USL Toscana Centro di via Traversa il Crocifisso n°1/2. Il cambiamento è stato deciso con l’obiettivo di offrire un servizio migliore che puntasse alla differenziazione degli orari in base alle diverse prestazioni così da contenere gli eventuali affollamenti. I nuovi orari saranno i seguenti:

– Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30, per tutte quelle pratiche che richiedono la presenza di un Medico Veterinario (rilascio passaporti e certificati export per animali da compagnia; iscrizione in anagrafe di cani provenienti da altre regioni o dall’estero etc..). Si ricorda che alcune pratiche come ad esempio il rilascio dei passaporti, vengono svolte su appuntamento, in caso di dubbio, per evitare di presentarsi inutilmente, si consiglia di contattare l’ufficio anagrafe canina al numero telefonico 0574 462124.

– Lunedì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,00 e mercoledì e venerdì mattina dalle 7,30 alle 10,00 per le pratiche d’ufficio che non richiedono la presenza del Medico Veterinario, quali ad esempio le variazioni dei cani già iscritti nell’anagrafe della Regione Toscana o la comunicazione di scomparsa o ritrovamento di animali.

Si ricorda inoltre che gli obblighi relativi all’anagrafe canina, ad esclusione della iscrizione (cani provenienti da altre regioni o dall’estero) e della identificazione (inserimento del microchip), possono essere assolti dai cittadini residenti in provincia di Prato per e-mail inviando copia della documentazione all’indirizzo: anagrafecanina@uslcentro.toscana.it seguendo le regole per l’autocertificazione. Per qualunque informazione è comunque possibile telefonare allo 0574 462124.