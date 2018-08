Basket, SIBE Prato ai nastri di partenza in vista dell’esordio di Coppa del 9 settembre

Lunedì 27 agosto sarà il primo giorno di lavoro per la SIBE in preparazione della stagione 2018/19. I Dragons si ritroveranno presso il Centro Motus Lab per i test valutativi eseguiti dal Prof Giacomo Ciofi e dal suo assistente Elia Parretti. Sarà un primo incontro di tutto il roster che darà il benvenuto ai due nuovi, Alessandro Danesi (nella foto sotto) e Filippo Taiti, il secondo invero un “cavallo di ritorno”. E ci saranno anche i saluti ai Dragons che hanno lasciato; oltre a Marchini, Doc Vannoni e capitan Corsi che ha attaccato le scarpe al chiodo, ci sarà un altro che attaccherà il “taping al chiodo”, lascia infatti dopo 20 stagioni e 550 panchine il mitico fisioterapista Giovanni “Massa” Limberti, ormai un’istituzione del basket pratese. E da martedì ci si sposta alle Toscanini per l’inizio della preparazione anche tecnico tattica, sotto la guida per il 6° anno consecutivo di coach Pinelli che avrà ancora come assistente Massimo Fusi (nella foto). I primi impegni ufficiali sono però già dietro l’angolo perché domenica 9 settembre inizia la Coppa Toscana e la SIBE affronterà alle Toscanini il Montale, squadra di Gold, una delle sorprese della scorsa stagione. La Coppa, che come sempre sarà per i pratesi disputata soprattutto per valutare i progressi in previsione del campionato, continuerà con la disputa sempre nell’impianto pratese della gara contro Agliana, altra squadra di Gold, e sarà questa l’occasione di rendere omaggio e ricordare Alessandro Goti, giocatore recentemente scomparso che ha vestito le maglie di entrambe le società. Prato terminerà il girone eliminatorio affrontando Quarrata, squadra rinforzatissima che i Dragons si ritroveranno anche nel campionato che inizierà nel fine settimana del 6/7 ottobre.

E’ ancora presto per valutare le tredici rivali del prossimo torneo di C Silver, perché alcune squadre sono ancora un cantiere aperto, ma il parco avversari è probabilmente di maggior spessore e più agguerrito di quello dell’ultimo torneo. Al posto della retrocessa Viareggio sono salite Biancorosso Empoli, cantera della formidabile USE, da oltre un decennio in B, e Colle Val D’Elsa, decisa a rinverdire i fasti di non molti anni addietro quando militava nella serie cadetta. Al posto delle promosse San Vincenzo e Montevarchi, è scesa Pontedera, squadrone imbottito di giovani in crescita, che hanno fatto più volte parte delle selezioni regionali e nazionali. Ha rinunciato Pallacanestro Empoli e ciò ha permesso il ripescaggio di Pescia, che per evitare di ripetere il campionato sotto tono della scorsa stagione, si è subito mossa sul mercato, firmando l’esperto pivot Passaglia ed il play pisano, anche ex di Prato, Tommy Buzzo, capocannoniere lo scorso anno con la Pielle Livorno che ha guidato fino alla finale promozione per la B. Delle altre si dice un gran bene della rinforzatissima Arezzo, decisa a salire di categoria dopo l’ultima delusione, quando fu estromessa al primo turno dei playoff, dopo aver vinto la regular season. Altra squadra super rinforzata è la vicina Quarrata che si è mossa in anticipo, prendendo Bargiacchi da Agliana, ma soprattutto mettendo a segno il colpo a sensazione del mercato estivo ingaggiando il 38enne Fiorello Toppo, un crack per la categoria, già capitano della Pistoia di serie A. Poi i pistoiesi, oltre ai giovani pratesi Cannone e Catalano hanno firmato anche Guerrini, play di scuola Dragons proveniente da una brillante stagione a Vaiano. Le altre inserite ne girone saranno le livornesi Meloria e Unione, le carraresi CMC e Audax, Costone Siena, Fucecchio e Terranuova.

Da lunedì al lavoro anche tutte le squadre giovani dei Dragons che oltre a Under 20, Under 14, U13 ed esordienti, vedrà ai nastri di partenza anche un’ambiziosa squadra Under 18 che pur con quasi tutti atleti sotto età, proverà a dire la sua in un campionato altamente competitivo.