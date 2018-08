Calendari calcio dilettanti: le prime sfide delle squadre pratesi

Il comitato Toscana della Figc ha reso noti i calendari dei campionati di Eccellenza, Promozione e Juniores under 19 regionale. Per quanto riguarda le squadre pratesi, in Eccellenza girone A la Zenith Audax esordirà domenica 9 settembre affrontando in casa la Colligiana. Tre le squadre della nostra provincia inserite nel girone A del campionato di Promozione, che prenderà domenica 16 settembre: il Jolly Montemurlo che alla prima giornata affronterà davanti al proprio pubblico il Pietrasanta Calcio, il Maliseti Tobbianese (debutto in trasferta sul campo del Lammari) ed infine il Viaccia Calcio che disputerà la prima di campionato in casa contro l’Athletic Calenzano. I derby tra le squadre pratesi sono previsti alla terza giornata con la sfida Viaccia-Maliseti Tobbianese, alla settima Jolly Montemurlo-Maliseti Tobbianese e all’undicesimo turno Jolly Montemurlo-Viaccia. Infine il campionato Juniores under 19 regionale che vede la presenza quattro squadre nel girone B: subito un derby alla prima di campionato (sabato 8 settembre) con la sfida tra Mezzana Asd e Poggio a Caiano 1909. La Galcianese giocherà in casa affrontando l’Atletico Carrara dei Marmi, debutto in trasferta invece per la Zenith Audax che farà visita al Lanciotto Campi.