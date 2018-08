Controlli a Prato Est: Polstrada multa 9 autisti non riposati

Scoperti dalla Polizia stradale, sull’A/11, alla barriera di Prato Est, nove camionisti che stavano guidando da troppo tempo. Sono stati tutti multati. Tra loro un 56enne di Foggia che stava trasportando collettame a Bologna: gli agenti hanno appurato dalla scatola nera del camion che nell’ultimo periodo ha lavorato tutti i giorni senza fare

mai un giorno di riposo. Per lui è scattata una multa da 400 euro circa, con detrazione di quattro punti dalla patente. La Polstrada stamani ha controllato 35 autisti di mezzi pesanti, di cui 23 non in regola. Le infrazioni accertate sono state in tutto 28.

Trovato anche un altro camionista di 50 anni, di Empoli, che trasportava a Prato 6.000 litri di gasolio caricati a Calenzano, ma il kit di emergenza da tenere a bordo non era completo poiché mancava una boccetta di liquido che serve, in caso di pericolo, a riparare gli occhi. E’ scattata una multa ciascuno da 200 euro per lui, per il titolare della ditta di trasporti e di quella cui era diretto il gasolio.

Sequestrato pure un camion con rimorchio che stava trasportando olio esausto per raffreddare i trasformatori elettrici. Il conducente, 45 anni, di Bergamo, era privo della specifica documentazione e, al fine di evitare i controlli, non aveva neppure collocato sul retro del rimorchio il pannello con cui si deve segnalare il trasporto di rifiuti. E’ stato denunciato.

Dall’inizio dell’anno le pattuglie della Polizia Stradale in Toscana hanno fermato 10.123 tra conducenti di tir e bus, contestando in tutto 12.180 infrazioni. I trasporti in sovraccarico sono stati 109, quelli senza licenza 28. I poliziotti hanno sorpreso 1.221 camionisti che hanno superato i limiti di velocità, mentre 1.027 non hanno osservato i tempi di guida e di riposo.