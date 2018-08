Incidente mortale in piazza Stazione: autobus della Lam investe pensionato FOTO

Agosto nero per i sinistri stradali. Dopo la morte del motociclista pratese, ieri a Campi Bisenzio, nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un se-condo incidente mortale. La vittima è un pensionato di 71 anni, residente nelle Marche, che è stato investito in piazza Stazione da un autobus della Lam rossa diretto a Galceti. Lo scontro è avvenuto nella viabilità di raccordo alla rotatoria con il ponte della Vittoria, in un tratto curvilineo privo di strisce pedonali. L’anziano probabilmente stava attraversando la strada quando è stato investito dal bus. Immediata la chiamata al 118, ma nono-stante i tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce d’Oro, l’anziano, che nella caduta aveva riportato un forte trauma cranico, non ce l’ha fatta. Sotto choc l’autista, un uomo di 35 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Al Santo Stefano è stato portato anche un terzo passeggero, con lievi ferite. Sul posto la polizia municipale ha chiuso il tratto di strada per effettuare i rilievi e cercare di acquisire qualche testimonianza. Gli agenti acquisiranno le immagini della videocamera posizionata sul cruscotto dell’autobus, che saranno decisive per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.