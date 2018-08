Misericordia di Montemurlo in festa, al via la 33° Sagra dell’Uva: dodici giorni di cene e serate in allegria

Tutto pronto per la Sagra dell’Uva, la festa del volontariato promossa dalla Misericordia di Montemurlo giunta quest’anno alla sua 33esima edizione. Da oggi, mercoledì 29 agosto a domenica 9 settembre sono in programma dodici giorni di cene in allegria, serate musicali e tanto divertimento presso i giardini della Misericordia, in via Contardi a Montemurlo.

Tutte le sere la cucina offrirà carni alla brace e una grande varietà di pizze e schiacciate. Ogni giorno sarà impreziosito da un piatto speciale: protagonista sarà la buona cucina toscana con il baccalà alla fiorentina, le pappardelle all’anatra e la “ribollita”, ma ci sarà anche qualche sfizio concesso ai sapori stranieri, dalla paella del 2 e del 9 settembre alla Festa della birra del 1 settembre, che farà degustare piatti tipici bavaresi. Dalle 21 spazio ai concerti con possibilità di ballare. E per il dopo cena: uva da tavola, pan con l’uva, bomboloni caldi, crepes e waffel.

Quest’anno il filo conduttore di tutte le serate sarà la promozione dei nuovi servizi ambulatoriali della Confraternita. Nei locali che un tempo ospitavano il bar, spostato in altri spazi della sede, l’associazione presieduta da Daniele Lombardi ha infatti creato dei nuovi ambulatori dedicati alla medicina specialistica (cardiologia, angiologia, ortopedia, urologia, chirurgia, otorinolaringoiatria) e alla diagnostica leggera, che saranno inaugurati il prossimo autunno. Il tutto in convenzione, quindi, a tariffe calmierate. Si tratta di un servizio alla persona che si aggiunge a quelli già offerti dalla Misericordia, dove operano dodici medici di famiglia, due pediatri, una decina di specialisti e un fisioterapista con palestra per la riabilitazione.

I servizi. Naturalmente la festa sarà anche l’occasione per promuovere il volontariato nei servizi di emergenza urgenza, che quotidianamente vedono impegnata la Confraternita sia con ambulanze e squadre di supporto al medico del 118 sia con soccorritori senza medico, per un impegno di 24 ore al giorno. Nel 2017 la Misericordia di Montemurlo ha effettuato quasi 1.495 interventi su richiesta del 118.795 dei quali in regime di urgenza. I servizi totali svolti, compresi quelli sociali superano i 3.000.

Clicca qui per scaricare il depliant con il programma completo della festa e i menù delle serate