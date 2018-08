Riqualificazione delle strade, ecco il piano dei lavori in programma ad agosto

Il Comune di Prato non intende fermare il lavoro sistematico di riqualificazione stradale che da tempo sta portando avanti, tant’è che sono previsti importanti interventi sulle strade pratesi anche durante tutto il mese di agosto. Lo ha raccontato questa mattina in Palazzo Comunale l’assessore alla mobilità Filippo Alessi, spiegando che al momento sarà principalmente la circoscrizione centro ad essere interessata dai lavori: le strade che ruotano attorno all’asse di Piazza Mercatale e alcuni tratti in zona via Firenze, via Bologna e via Roma.

“Verrà fatto un lavoro enorme sulle strade in questo mese, il programma è abbastanza corposo. Il traffico a Prato durante l’anno è sostenuto, per cui effettuare un certo tipo di lavori in determinate zone sarebbe impensabile, a meno che non si voglia bloccare tutta la città. Abbiamo constatato che in agosto il traffico in città si riduce almeno del 70%, per cui è il momento più idoneo per intervenire. Innegabilmente ci saranno dei piccoli disagi per i cittadini che resteranno in città, ma chiediamo loro uno sforzo e la massima comprensione” ha commentato l’assessore Alessi.

I lavori verranno effettuati nelle tre settimane centrali di agosto, indicativamente dal 6 al 27 agosto.

Si parte lunedì 6 con l’asfaltatura di Piazza San Marco, dove i lavori si protrarranno per circa 4 giorni e si prosegue giovedì 9, per altri 4 giorni, in via Marco Roncioni, nel tratto da via del Purgatorio a via Roma. Da lunedì 13 a venerdì 17 asfaltatura anche in via Santa Margherita – Piazza Mercatale – via S. Antonio. Da giovedì 16 chiuse a tratti, per circa 2 settimane, via Curtatone – via Cesare Battisti – via Bologna mentre da venerdì 17 – per circa 3 giorni – lavori al via anche in via Roma, dall’intersezione fra via Giuliotti e via Maestri del Lavoro (presso Conad) a via Traversa del Crocifisso. Da martedì 21, saranno interessate anche Piazza Ciardi e via Protche per circa per 4 giorni.

Sempre in via Roma, verrà effettuata la rimozione degli alberi nel tratto dalla Rotonda Paronese al Conad e nel tratto da via Ginzburg e via Guinizzelli con realizzazione di marciapiede, a partire da lunedì 27 agosto. In via Ferrucci, i lavori riprenderanno invece a fine agosto.

Il budget destinato a questi interventi è di circa 700mila euro.

Ai lavori previsti dal Comune si vanno ad aggiungere anche quelli degli altri Enti – Progetto Acqua, Publiacqua, Toscana Energia e ConsiagServizi – che hanno atteso il mese di agosto per procedere proprio su richiesta dell’Amministrazione. Una parte dei lavori interesserà anche via Mozza sul Gorone e viale Galilei all’altezza della rotonda sul Ponte Datini, già a partire dalla prossima settimana: “Ringrazio tutti gli Enti per la comprensione e la collaborazione. Il nostro intento durante l’anno è stato quello di creare il minor numero di disagi possibili sul territorio” le parole dell’assessore Alessi.

Da settembre, partiranno poi 4 appalti da circa 500mila euro l’uno – per un totale di 4 milioni di euro – da destinare alle quattro circoscrizioni, Nord, Sud, Ovest, Est. “L’obiettivo è arrivare alla stagione invernale con il 90% delle strade riqualificate” il commento finale dell’Assessore.