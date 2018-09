Al via al PIN i corsi gratuiti per occupati e disoccupati. E intanto la biblioteca è a rischio chiusura.

Dal prossimo anno accademico la biblioteca del PIN potrebbe rimanere chiusa. A lanciare nuovamente l’allarme è il presidente del Polo universitario pratese Maurizio Fioravanti, che già nei mesi scorsi aveva anticipato a Tv Prato la questione. Una questione di soldi, vista dagli occhi di un cittadino; “di volontà”, continua a ripetere Fioravanti. L’eventualità prospettata da Fondazione Cassa di Risparmio di Prato (socio privato di maggioranza del PIN) di ritirare il proprio contributo è la stangata che cade sulla biblioteca di piazza Ciardi dopo la defezione della provincia. Il Polo universitario riesce a coprire la propria parte e quella dell’ente moribondo, ma i soldi che fino ad ora metteva la Cassa di risparmio proprio non può tirarli fuori. E pensare che mancherebbero all’appello circa 30mila euro. E se sulle porte della biblioteca forse si mettono i catenacci, al Pin intanto sbarcano (segno dei tempi!) 40 nuovi computer, che consentono di realizzare il nuovo ambizioso corso di Cyber security specialist finanziato dalla Regione. Totalmente gratuito, si rivolge a occupati e disoccupati e si aggiunge agli altri corsi di alta formazione al via in autunno.

Ecco la lista completa, con le ore e le date di scadenza per presentare la domanda:

Cyber Security Specialist – Corso I.F.T.S. gratuito in Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi aziendali. Si tratta di un nuovo ambizioso corso sull’ICT relativo ad un tema di estrema attualità, legato al piano nazionale Impresa 4.0. Partner del corso: Università degli Studi di Firenze, Istituto T. Buzzi, ITIS Meucci, Ifoa, Media Secure, TTTecnosistemi. Date: presentazione il 20 settembre; iscrizioni entro il 5 ottobre 2018. 800 ore di corso (di cui 240 di stage).

Textile Designer 4.0 – Corso I.F.T.S. gratuito. Viene riproposto, dato il successo delle precedenti due edizioni, il corso per disegnatore tessile Questa edizione si caratterizza per la progettazione di filati, maglieria e tessuti a navetta. Aspetti innovativi riguarderanno le conoscenze dell’elettronica (wearable smart textiles), della chimica e della meccanica (stampanti 3D) al fine di realizzare prodotti tessili innovativi ed ecosostenibili. Partner del corso: Università degli Studi di Firenze, Istituto T. Buzzi, Lanificio Cangioli.Date: presentazione 12 settembre; scadenza iscrizioni 28 settembre. 800 ore di corso (di cui 240 di stage) rivolto a occupati e disoccupati.

Tourism and Hospitality Management – Corso gratuito per la qualifica regionale di Tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del personale preposto al ricevimento. Il progetto nasce come evoluzione della precedente edizione del corso. Partner del corso: Consorzio Pegaso Network, Asev, Sophia, Centro creativo Casentino, Qualita, Oasi Dynamo, Itinera Formazione. Date: presentazione il 18 settembre; iscrizioni entro il 1° ottobre. 600 ore di corso (di cui 220 di stage) rivolto solo a disoccupati.

Audio/Video – Art&Me – Corso gratuito per formare un tecnico in grado di girare e riprendere immagini per la realizzazione di video, reportage, documentari (in studio o in esterni), di occuparsi di montaggio e di post-produzione. Si tratta di una nuova edizione che nasce all’interno delle competenze dei corsi di laurea PROGEAS e PROSMART presenti a Prato. Partner del progetto: Accademia del Maggio Musicale fiorentino, Irecoop Toscana, Fondazione Cerratelli, Teatro della Toscana, MET -Teatro Metastasio, Teatri di Pistoia. Date: presentazione, 27 settembre; scadenza iscrizione, 5 ottobre. 600 ore di corso (di cui 180 di stage) rivolto solo a disoccupati.

Ci sono poi i Master a pagamento:

Master in valutazione delle strategie di sviluppo locale, corso a pagamento patrocinato dalla Regione Toscana. Il master, non accademico, nasce per gestire efficacemente il monitoraggio e la valutazione delle strategie di sviluppo locale e sviluppare i relativi strumenti, così come richiesto dalle politiche dell’UE che hanno introdotto il Community-Led Local Development (CLLD) come nuovo strumento a supporto dello sviluppo locale nel ciclo di programmazione 2014-2020. Trattasi della prima edizione del corso, unico nel suo genere a livello nazionale. Iscrizione entro il 25 settembre.

Master in Digital Marketing, corso a pagamento giunto ormai alla sesta edizione. Il Digital Strategist Specialist è una figura fra le più ricercate nel mercato, capace di creare una strategia di marketing digitale coerente ed efficace con gli obiettivi aziendali. Date: presentazione, 14 settembre; scadenza iscrizioni 22 ottobre.

Esperto di valutazione e certificazione delle competenze, corso a pagamento rivolto ad operatori della formazione. Gli idonei saranno iscritti nell’Elenco Regionale degli Esperti di Valutazione degli apprendimenti e della Certificazione delle Competenze. Scadenza iscrizioni, 21 settembre.

