Arma, Lorenzo Pecorella nuovo comandante della Compagnia di Prato: “Il carabiniere sia l’influencer della legalità”

Arriva dalla scuola Marescialli di Firenze dove dirigeva la Compagnia, il nuovo comandante della Compagnia di Prato Lorenzo Pecorella. Originario di Bari, 40 anni, ha esperienze al Battaglione mobile di Bologna, dove si è occupato di gestione dell’ordine pubblico, e al nucleo operativo e radiomobile di Acireale, in Sicilia. Nel suo curriculum c’è anche il comando di una compagnia territoriale in Abruzzo e un’esperienza in Libano, nell’ambito della missione Unifil delle Nazioni Unite, dove si è occupato di investigazioni scientifiche sul territorio estero.

Lorenzo Pecorella prende il posto di Sara Pini, che dopo 4 anni a capo del radiomobile di Prato, ha preso servizio presso la Scuola Marescialli di Firenze. Pecorella, che ha già incontrato il sindaco Matteo Biffoni e il procuratore Giuseppe Nicolosi, è stato presentato dal colonnello Marco Grandini: “Con il suo entusiasmo, il nuovo comandante della Compagnia potrà dare una grossa mano all’Arma di Prato e a questo territorio” ha affermato Grandini. Pecorella si è detto particolarmente orgoglioso ed entusiasta di questo incarico. “In questi primi giorni sto cercando di calarmi nella realtà pratese. Da parte mia ci sarà massimo impegno nella fase di organizzazione e pianificazione dei servizi di controllo del territorio, con finalità di prevenzione e di repressione”.

Per illustrare la funzione sociale dell’Arma, Lorenzo Pecorella utilizza un’espressione moderna: “Il carabiniere deve essere l’influencer della legalità, pronto ad utilizzare tutti i canali di confronto con i cittadini, dagli incontri nelle scuole, alle nuove tecnologie, fino al contatto con la popolazione anziana e all’aiuto alle vittime di violenza di genere o di persone vulnerabili in senso più ampio. La straordinarietà del nostro lavoro consiste nella normalità del carabiniere, che entra in contatto con il cittadino e con grande pazienza e spirito di servizio cerca di dare consigli per migliorare le condizioni di vita”.