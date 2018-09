Basket, sfida di Coppa per la SIBE Prato: alle Toscanini arriva l’Agliana

Prosegue senza intoppi la preparazione della SIBE in vista dell’esordio in campionato, fissato per domenica 7 ottobre a Carrara, sponda Audax. Domenica prossima, inizio canonico alle ore 18, palla a due alzata da Venturini di Capannori e Magazzini di Firenze, i Dragons saranno impegnati in un difficile test di Coppa Toscana contro l’Agliana squadra che grazie ad una campagna acquisti estiva eccellente, è considerata fra le più accreditate per i posti importanti nel campionato Gold, con i pronosticatori che la inseriscono appena un gradino sotto al Pino Firenze, squadra con la quale ieri (mercoledì n.d.r.) i ragazzi di coach Pinelli hanno svolto un ottimo scrimmage al PalaCoverciano. Soddisfatto lo staff laniero per le risposte avute un po’ da tutti i rossoblu, a partire da Pinna, assente nella prima uscita ufficiale con Montale di domenica scorsa, da Alberto Smecca in crescita, e dal nuovo play Alessandro Danesi (nella foto). Con punteggio azzerato ad ogni quarto, Biscardi e Co. hanno vinto il primo, perso il secondo e pareggiato gli ultimi due, con tutti i “senatori” che hanno chiuso in doppia cifra.

Per tornare alla gara in programma domenica 16 contro la limitrofa Agliana, la verifica sarà ancora più robante per il talento a disposizione di coach Mannelli. Oltre agli immancabili ex pratesi, Limberti, Nieri, Bogani, Cavicchi e Rossi (23 punti nella prima uscita contro Quarrata), a rinforzare il roster pistoiese sono arrivati il giovane Salvi e l’ottimo interno Tuci, approdato lo scorso anno a Montale, dopo 4 eccellenti campionati di serie B in Piemonte e Veneto.

In casa SIBE pur non snobbando gli storici avversari, confermano che la gara sarà interpretata soprattutto come verifica della condizione atletica, quindi coach Pinelli continuerà a utilizzare il cronometro per dare a tutti i suoi un buon minutaggio.

Intanto per non rischiare sovrapposizioni, la partita non sarà più denominata Memorial Sandro Goti, in quanto per onorare al meglio la memoria del giocatore pratese con più presenze in serie “A”, sabato 10 novembre sarà a Prato la Nazionale Italiana Over 55 che disputerà alle Toscanini una amichevole con una selezione di ex compagni del compianto Sandro Goti, denominata “Gli Amici di Sandro”.