I capolavori tornano a casa: fino a domenica la mostra con il meglio della Galleria Alberti FOTO

I capolavori della Galleria degli Alberti tornano visibili al pubblico e lo fanno nel giorno della festa di Prato. Grazie ad Intesa Sanpaolo, proprietaria del palazzo, le opere più importanti saranno visitabili a cavallo della festa della città. La mostra, aperta fino a domenica con visite guidate gratuite, raccoglie 11 opere (9 dipinti tra i quali la Crocifissione del Bellini, la Coronazione di spine di Caravaggio e la Madonna col bambino di Filippo Lippi e 2 sculture di Lorenzo Bartolini).

Un ritorno a casa per il momento temporaneo, anche se Banca Intesa sembra avere le idee ben chiare sul futuro delle opere e della Galleria, che presto potrebbe ricomporsi per intero, con un ingresso appositamente dedicato:

“Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 sarà riaperta l’intera Galleria a disposizione della città di Prato e dei turisti” ha detto Luca Severini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo.

La battaglia per far tornare stabilmente la collezione a Prato è nata anche grazie alla campagna di informazione del settimanale Toscana Oggi, rilanciata con forza da Tv Prato.

Il sindaco Matteo Biffoni, sottolineando il lavoro prezioso di Banca Intesa, ha parlato di “carezza” fatta al territorio: “E’ un meraviglioso regalo per la festa di Prato – ha dichiarato il sindaco Matteo Biffoni – avevamo chiesto la possibilità di poter esporre almeno le tre opere principali per l’8 settembre e grazie a tanto lavoro da parte di tutti siamo riusciti a mettere a disposizione della nostra comunità questi straordinari capolavori”.

Un’opportunità straordinaria per tutti i pratesi e non solo che fino a domenica potranno ammirare opere di grande valore.

Le visite saranno possibili fino alle 19 di stasera (ultimo ingresso alle 18,30).

Domani e domenica la mostra sarà visitabile dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12,30) e dalle 14,30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18,30).

Foto Alessandro Fioretti