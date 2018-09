Lungobisenzio: il Comune pubblica l’avviso per presentare richiesta d’uso

E’ stato avviato dal Comune il procedimento per la concessione in uso dello stadio comunale Lungobisenzio per la stagione sportiva 2018/2019.

Le richieste potranno essere presentate secondo le modalità previste dall’avviso pubblicato sul sito del Comune nella specifica sezione avvisi, ovvero presso il protocollo generale in Piazza del Pesce, presso l’ufficio sport in via Santa Caterina, tramite pec all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it o per mail all’indirizzo serviziosport@comune.prato.it , entro le 13 di mercoledì 26 settembre.

L’avviso è rivolto a federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI; enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; istituzioni scolastiche; Associazioni sportive dilettantistiche; Società sportive professionistiche; Associazioni sportive studentesche o gruppi sportivi scolastici; Associazioni del tempo libero.

Il Comune ha deciso di procedere al bando per l’uso dello stadio a seguito della querelle con l’Ac Prato, che negli ultimi anni ha gestito il Lungobisenzio. L’amministrazione è arrivata allo sgomero coatto della struttura dopo che il presidente del Prato Paolo Toccafondi si è rifiutato di restituire le chiavi a seguito del mancato rinnovo della concessione.