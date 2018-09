Madre e figlio denunciati per ricettazione di abiti di lusso FOTO

I carabinieri della Stazione di Iolo di Prato hanno denunciato madre e figlio, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, per ricettazione. All’interno della propria abitazione, perquisita su disposizione della Procura di Fermo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto alcune paia di scarpe rubate nel mese di agosto in un noto outlet nelle Marche. Successivamente sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento di lusso e gioielli, tutti ancora muniti di etichetta e nelle loro confezioni originali, oltre a strumenti utilizzati per eludere i sistemi di allarme antitaccheggio dei negozi. Il materiale è stato sequestrato. La madre ed il figlio sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di ricettazione in concorso.