On line l’avviso per l’organizzazione del concerto di Capodanno 2019

Sul sito web del Comune di Prato è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato per procedura negoziata, finalizzata all’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione del concerto di Capodanno 2019. L’evento, come ormai da tradizione, si svolgerà in piazza San Francesco ad ingresso gratuito. I il soggetto promotore dovrà farsi carico, oltre che del progetto artistico, anche degli allestimenti e delle relative autorizzazioni. “Tre anni fa abbiamo optato per l’avviso pubblico quale modalità ordinaria di selezione dei progetti – commenta l’assessore Simone Mangani – per questa edizione di Prato Festival il bando fa riferimento solo al concerto di piazza per la notte di San Silvestro, che è la voce di costo di gran lunga più impegnativa anche di questa edizione. Il capodanno sarà il cuore della programmazione che presenteremo tra alcune settimane”. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13/10/2018 all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.prato@postacert.toscana.it con, in oggetto, la seguente dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del concerto di Capodanno in piazza per la notte di Capodanno 2019”. Per presentare i progetti è necessario essere iscritti al Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). Il testo integrale dell’avviso, la modulistica da compilare e tutte le altre informazioni sono reperibili al seguente link: http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/2018/concerto-capodanno-2019/home.htm