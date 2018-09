Pd, Bonafè e Fabiani i due candidati alla segreteria regionale: il 14 ottobre il congresso

Sono scaduti ieri sera alle 20 i termini per la presentazione delle candidature a segretario regionale del Pd della Toscana. Alla commissione sono pervenute due candidature, quelle di Simona Bonafè e quella di Valerio Fabiani.

Valerio Fabiani è referente regionale della corrente di Andrea Orlando, mentre l’europarlamentare Simona Bonafè gode del sostegno di Matteo Renzi.

Ha rinunciato alla candidatura invece l’ex deputato pisano Federico Gelli, che ha deciso di appoggiare Bonafè.

Il congresso regionale, che servirà per eleggere il nuovo segretario toscano del Pd si terrà il 14 ottobre. La Toscana anticiperà i tempi, dato che a livello nazionale c’è ancora molta incertezza. Non esiste una data e anche sui nomi dei papabili al momento regnano le incognite. E’ uscito allo scoperto solo il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che a livello locale ha già avuto l’appoggio della consigliera regionale Ilaria Bugetti e del capogruppo in consiglio comunale Lorenzo Rocchi, la cui scelta potrebbe presto essere appoggiata anche da altri. Tutto tace invece sul fronte renziano.