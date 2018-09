Torna “Sposi & Cerimonie”: al WallArt Hotel tre giornate all’insegna delle novità e delle tendenze del wedding

Sposi & Cerimonie taglia il traguardo dell’undicesima edizione ed è pronto ad anticipare tutte le tendenze e le novità del settore wedding e delle cerimonie. L’appuntamento è per il 28, 29 e 30 settembre nella sua storica e prestigiosa location, il WallArt Hotel and Gallery di viale della Repubblica.

Per tre giorni sarà possibile trovare riuniti in un unico luogo categorie di espositori di primaria importanza e alto livello qualitativo. Un’ottima occasione di orientamento per tutti coloro che stanno organizzando il loro giorno più bello, che potranno così usufruire di servizi e consulenze ed assistere a performance live di intrattenimento con musicisti, cantanti e animatori.

La kermesse si aprirà venerdì 28 settembre con la cerimonia inaugurale alle 19 presentata da Roberta Catarzi. L’organizzazione è curata da AltriA srl con il Patrocinio del Comune di Prato ed in collaborazione con CNA TOSCANA CENTRO. Tv Prato sarà media partner dell’iniziativa. Collabora alla kermesse anche l”istituto Gramsci Keynes. Presente inoltre come partner etico la Fondazione AMI che sostiene con l’attività di fundraising l’area materno infantile della ASL di Prato.

L’ingresso alla fiera e gratuito.

Espositori. Questa edizione vede la riconferma di un nutrito carnet di espositori dell’hinterland pratese e di tutto il territorio toscano, e grazie al successo ottenuto nelle scorse edizioni, anche la presenza di molti nuovi espositori di eccellenza appartenenti ai vari settori che ruotano attorno al mondo delle cerimonie.

Concorsi. Sposi e Cerimonie ripropone come ogni anno il concorso “Il nuovo volto di Sposi & Cerimonie” con l’obbiettivo di eleggere la nuova Miss che vestirà i panni della sposa protagonista della campagna di comunicazione pubblicitaria della edizione 2019. Il concorso è rivolto a tutte le ragazze tra i 18 ed i 30 anni che potranno trovare il regolamento completo ed iscriversi gratuitamente sul sito www.sposiecerimonie.it per partecipare poi alle preselezioni e alle sfilate, realizzate con la regia dello Studio Mazzei, durante le giornate del sabato e della domenica che si concluderanno con l’incoronazione della nuova testimonial.

Le coppie di futuri sposi potranno inoltre partecipare ad un’estrazione, che metterà in palio un pacchetto di buoni sconto offerti da alcuni dei nostri espositori che coprirà i vari servizi necessari per il loro matrimonio; mentre tutti gli altri visitatori (coppie e non) potranno partecipare ad un secondo concorso fotografando un loro bacio all’interno del KissKorner appositamente allestito e condividendo lo scatto su facebook utilizzando gli hashtag #sposiecerimonie2018 e #ilbaciopiùbello2018.

La foto che avrà ricevuto più like sarà premiata nel corso della serata di chiusura della fiera e riceverà un premio offerto dai nostri espositori.