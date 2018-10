A Prato la raccolta differenziata sfiora il 72%: è l’unico capoluogo provinciale della Toscana a figurare tra i comuni più virtuosi

Con una percentuale del 71,65%, di oltre 6 punti percentuali superiore all’obiettivo del 65% indicato dalle normative in tema di rifiuti, Prato è l’unica città capoluogo di provincia della Toscana a figurare nella classifica degli 87 comuni più virtuosi nella raccolta differenziata. Lo si evince dalla classifica elaborata dalla Regione Toscana sulla base dei dati certificati della raccolta differenziata per l’anno 2017. Classifica di virtuosità nella quale, tra l’altro, figurano anche tutti gli altri comuni della provincia di Prato. Il dato di Prato è significativo se rapportato, come si legge in un comunicato diffuso dalla Regione Toscana, al dato medio regionale del 53,9% di raccolta differenziata e del dato medio dell’Ato di Ambito Toscana Centro (Città metropolitana di Firenze e province di Prato e Pistoia) che si attesta al 58,7%.