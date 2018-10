Al cinema Terminale la nuova stagione del Mabuse cineclub FOTO

Ricomincia a partire da domani, giovedì 4 ottobre, la stagione del cineclub Mabuse al cinema Terminale di Prato. Saranno tre le rassegne che accompagneranno il pubblico pratese fino al 13 dicembre e che renderanno omaggio a grandi registi e a nuovi autori e tendenze cinematografiche. Si comincia giovedì con il cartellone dedicato a Terry Gilliam e ai suoi esordi nel gruppo comico inglese dei Monty Python. Dopo l’inizio dedicato alla proiezione in lingua originale sottotitolata de L’uomo che uccise Don Chisciotte, l’ultimo lavoro di Gilliam attualmente nelle sale dopo una lavorazione lunga 25 anni, sarà la volta di tre film girati dal regista americano collettivamente assieme agli altri Python negli anni ’70 e ’80. In sequenza vedremo sul grande schermo Monty Python – Il senso della vita (11 ottobre), Brian di Nazareth (18 ottobre) e Monty Python e il Sacro Graal (25 ottobre).

A novembre, nella seconda parte della stagione, la proposta del Mabuse si concentra invece su uno dei temi cruciali della contemporaneità: i movimenti migratori. Tre documentari per riflettere da diversi punti di vista sul problema e su come il cinema sia un mezzo privilegiato per raccontarlo in maniera nuova a profonda. Si parte con Piazza Vittorio di Abel Ferrara (8/11), dedicato alla piazza più multietnica d’Italia, per proseguire con il curioso Country for Old Men della coppia Cravero – Jona (15/11) e con Iuventa di Michele Cinque (22/11), narrazione oggettiva e imparziale del lavoro a bordo di una delle navi impegnate al soccorso dei migranti nel Mar Mediterraneo.

La stagione del Mabuse si concluderà infine con una rassegna dedicata ai film perduti e ritrovati di Orson Welles, geniale innovatore del cinema americano (e non solo), massacrato in più occasioni dalle case di produzione e da progetti troppo ambiziosi per le sue tasche. Il primo film in programma è un’autentica rarità: Too Much Johnson (29/11), esordio muto di Welles del 1938 (3 anni prima di Quarto Potere!) che si credeva perduto, scovato nuovamente per miracolo in un magazzino di stoccaggio pellicole di Pordenone e restaurato dalla Cineteca del Friuli. Gli altri film della rassegna sono Rapporto Confidenziale (6/12) e Don Chisciotte (13/12), l’incompiuto per eccellenza di Welles, che chiude idealmente la stagione del Mabuse così come era iniziata. Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21.30 in lingua originale sottotitolata. Ingresso con tessera associativa 2018: interi 5€, ridotti 4€.