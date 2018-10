Allo studioso pratese Luca Bindi il Premio Aspen 2018: domani il conferimento a Roma

Il pratese Luca Bindi, docente di Mineralogia dell’Università di Firenze, è il vincitore del Premio Aspen 2018 per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti. La consegna del riconoscimento si svolgerà domattina, giovedì 25 ottobre, a Roma. Il Premio è stato attributo allo studioso per la ricerca realizzata in collaborazione con Paul J. Steinhardt dell’Università di Princeton dal titolo “The quest for forbidden crystals. La ricerca di cristalli proibiti”, che dimostra le ampie possibilità di scoprire nuovi quasi cristalli in natura, attraverso composizioni chimiche ancora inesplorate dall’uomo in laboratorio, e di estendere i risultati di questo nuovo campo di ricerca ad altri ambiti scientifici e a inedite applicazioni industriali. La ricerca vincitrice è al centro di un documentario dal titolo “Quando la scienza diventa avventura, la scoperta dei quasi cristalli”, realizzato dal Laboratorio Produzioni Multimediali dell’Università di Firenze visibile sul canale youtube dell’Ateneo fiorentino (guarda il video).

Il documentario ripercorre la ricerca riguardante il quasicristallo naturale, un materiale che è una via di mezzo tra lo stato cristallino e lo stato vetroso, iniziata nella collezione mineralogica del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, dove fu individuato un reperto nel 2009. Il video, attraverso la voce dei due protagonisti, descrive la successiva spedizione nell’estremo est della Siberia, dove il minerale fiorentino era stato raccolto. Racconta inoltre del ritrovamento di altri reperti del materiali e della scoperta della loro origine extraterrestre, da cui l’idea che studi futuri su questi quasicristalli possano produrre nuove informazioni sulle condizioni del sistema solare primordiale e sulla formazione dei pianeti. Il Premio Aspen è un premio annuale nato nel 2015 attribuito a una ricerca nell’ambito delle scienze naturali, teoriche o applicate, frutto della collaborazione tra scienziati e/o organizzazioni di ricerca dell’Italia e degli Stati Uniti. Obiettivo del Premio è valorizzare la cooperazione tra i due paesi nel campo della ricerca scientifica nelle scienze naturali e delle relative applicazioni, attraverso la concessione alla ricerca risultata vincitrice di un premio in denaro di quarantamila euro lordi.

Nella foto Luca Bindi (a sinistra) insieme a Paul J.Steinhardt