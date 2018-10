“Calcio e Scouting” : il Paperino San Giorgio incontra Giovanni Giovarruscio

Grande successo di pubblico al Circolo di Paperino, in via dell’Alloro, dove si è svolto l’incontro sul tema “Calcio e Scouting: le buone pratiche nella ricerca del talento”, promosso dall’A.S.D. Paperino San Giorgio. Un evento rientrante nelle attività di formazione previste dal sodalizio di via del ferro per gli allenatori, i dirigenti ed i genitori dei propri tesserati. Ospite d’onore e relatore Giovanni Giovarruscio, Responsabile Scouting del Bologna F.C. per la regione Toscana. Una vera autorità in materia di ricerca del talento, Giovarruscio – reduce da un’esperienza triennale tra le fila della Lazio, club al quale è approdato dopo l’ottimo lavoro svolto col vivaio dell’Empoli e prima ancora del Prato – ha spiegato i “segreti” dello scouting virtuoso al pubblico accorso al meeting. “Una voce autorevole – sottolinea Andrea Bonfiglio, direttore tecnico del Paperino e promotore dell’iniziativa – nel panorama degli osservatori, capace di spiegare alle famiglie il corretto metodo di lavoro dei professionisti in un settore in cui, talvolta, s’insinuano improvvisatori dalla dubbia moralità che illudono genitori e figli, spesso in tenera età, con promesse scintillanti che finiscono soltanto per minarne l’equilibrio nella delicata fase della crescita”. Conclusa positivamente questa prima esperienza, il club del presidente Sauro Pratesi mette in cantiere altre iniziative fra le quali spiccano gli incontri con una psicologa ed una nutrizionista che affiancheranno le famiglie con suggerimenti e consigli, ciascuna negli aspetti specifici della propria materia”