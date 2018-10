Infortunio a Montemurlo, operaio investito da un muletto nel piazzale di una ditta

Infortunio sul lavoro stamani, intorno alle 8,15, in un’azienda di via Pola a Montemurlo. Un operaio di 45 anni è stato investito da un muletto, condotto da un collega, che stava procedendo in retromarcia nel piazzale della ditta. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. Il 45enne ha riportato ferite ai piedi ed è stato soccorso dai sanitari del 118, per poi essere trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Stefano. Sul posto è intervenuto anche il personale del dipartimento prevenzione e igiene sui luoghi di lavoro dell’AUSL Toscana Centro per le verifiche del caso.