La ricerca dei cristalli proibiti porta il premio Aspen al pratese Luca Bindi

Il pratese Luca Bindi, docente di Mineralogia dell’Università di Firenze, è il vincitore del Premio Aspen 2018 per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti. La consegna del riconoscimento è avvenuta stamani a Roma. Il Premio è stato attributo allo studioso per la ricerca realizzata in collaborazione con Paul J. Steinhardt dell’Università di Princeton dal titolo “The quest for forbidden crystals. La ricerca di cristalli proibiti”, che dimostra le ampie possibilità di scoprire nuovi quasi cristalli in natura, attraverso composizioni chimiche ancora inesplorate dall’uomo in laboratorio, e di estendere i risultati di questo nuovo campo di ricerca ad altri ambiti scientifici e a inedite applicazioni industriali. “La ricerca sui quasi cristalli è partita nel 2007, alternandosi tra momenti difficili e altri esaltanti – ha detto Bindi – I risultati stanno ripagando ampiamente gli sforzi e questo nuovo premio ne è l’esempio. Oggi è stato particolarmente bello far appassionare persone che solitamente hanno a che fare con economia e politica alla scienza”. Intanto la ricerca sui quasi cristalli procede e nei prossimi giorni porterà ad altre scoperte.