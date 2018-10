Lungobisenzio infestato dall’erba gramigna: salta la Uefa Region’s Cup, servono nuovi lavori di rizollatura

Ancora una grana per il Lungobisenzio. Il manto erboso, completamente rifatto durante i lavori di adeguamento dello stadio, ha subito un’infestazione di gramigna e dovrà essere per buona parte rizollato e riseminato. Il terreno di gioco, che presenta anche alcuni avvallamenti, non è stato ritenuto idoneo per manifestazioni internazionali e per questo è saltato l’appuntamento con la Uefa Region’s Cup, la massima competizione continentale dedicata al calcio dilettanti, che farà tappa a Montecatini, Agliana e San Giuiano Terme. Al Lungobisenzio tra due settimane avrebbe dovuto giocarsi una partita del girone che raggruppa le squadre di Toscana, Svizzera, Polonia e Moldavia. La gara sarà spostata allo stadio Bellucci di Agliana.

“L’impianto in queste condizioni potrebbe ospitare partite di categoria e manifestazioni come Prato città per la vita di sabato scorso, ma non è idoneo per gare internazionali – spiega l’assessore allo sport Simone Faggi -. L’infestazione è stata scoperta quando Consiag servizi ha tagliato l’erba. La gramigna fa radici profonde e crea delle gibbosità, quindi va tolta”.

Per l’intervento di “bonifica”, rizollatura e risemina, il Comune prevede un costo compreso tra i 10 e i 15.000 euro e una tempistica di tre settimane. Prima della fine di ottobre, dunque, nessuna altra partita potrà essere disputata al Lungobisenzio.

Nel frattempo, entro la fine della settimana, gli uffici comunali dovranno rispondere all’unica manifestazione di interesse per l’uso continuativo dello stadio pervenuta al bando pubblicato nelle scorse settimane, dopo lo sfratto all’Ac Prato del patron Toccafondi. Per giocare e allenarsi al Lungobisenzio si è fatta avanti la società di calcio femminile Florentia dell’imprenditore pratese Tommaso Becagli. La squadra sta disputando le prime partite interne a Figline Valdarno, ma potrebbe trovare un accordo con il Comune per il prosieguo della stagione.